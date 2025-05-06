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В Соцфонде назвали средний размер пенсии в России

Соцфонд: средний размер пенсии в России составляет 23 тыс. рублей в месяц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Средний размер социальных выплат для российских пенсионеров в 2025 году составляет чуть более 23 тыс. рублей ежемесячно. Об этом 6 мая сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Уточняется, что по России средний показатель пенсии по состоянию на 1 января текущего года составил 23 175,17 рубля.

Согласно данным Соцфонда, на учете организации состоит более 41 млн пенсионеров, при этом страховые выплаты по старости получают более 33 млн человек, по инвалидности — более 2,1 млн, а в связи с потерей кормильца — около 1,5 млн человек.

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Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Виноградов 27 апреля рассказал россиянам о законных способах увеличения пенсии. По его словам, в случае, если человек оформит пенсию спустя пять лет после достижения пенсионного возраста, то коэффициент повышения фиксированной выплаты составит 1,36, а начисляемых баллов будет 1,45. Но если подождать с оформлением не пять, а 10 лет, то коэффициент и пенсионные баллы могут увеличиться до 2,11 и 2,32 балла соответственно.

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