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Эксперт рассказал россиянам о законных способах увеличения пенсии

Профессор Виноградов: законно увеличить размер пенсии в РФ можно двумя способами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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За счет выхода на пенсию позже установленного срока и участия в программах долгосрочных сбережений каждый россиянин может законно увеличить размер социальных выплат. Об этом 27 апреля сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Он уточнил, что если человек оформит пенсию спустя пять лет после достижения пенсионного возраста, то коэффициент повышения фиксированной выплаты составит 1,36, а начисляемых баллов будет 1,45. Однако, если подождать с оформлением 10 лет, то коэффициент и пенсионные баллы могут увеличиться до 2,11 и 2,32 баллов соответственно.

Кроме того, эксперт напомнил о существовании программы долгосрочных сбережений, благодаря которой государство может добавить человеку до 36 тыс. рублей в год к социальной выплате.

«Во-первых, государство софинансирует эту программу. Оно готово добавить до 36 тыс. рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана. Во-вторых, государство страхует внесенные гражданами средства. В-третьих, если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода», — заявил Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт отметил, что оператором данной программы является Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и для начала увеличения будущей пенсии нужно заключить с ним договор.

Помимо этого, профессор напомнил, что в случае нехватки стажа или баллов для получения выплат у россиян есть возможность докупить их. Минимальная стоимость одного такого балла рассчитывается как минимальный размер оплаты труда (МРОТ, с 1 января 2025 года равен 22440 рублям), умноженный на 12 месяцев, а также на тариф страховых взносов, который равен 22%. Эта сумма на текущий год составляет 59241,6 рублей.

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Виноградов 26 апреля сообщил о том, что некоторые российские пенсионеры получат в апреле выплату сразу двух пенсий. Он уточнил, что если дата, установленная Социальным пенсионным фондом (СФР), выпадает на период с 1 по 4 мая, то люди получат выплату в апреле, поскольку эти даты являются выходными днями.

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