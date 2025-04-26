Эксперт рассказал, кто получит две пенсии в апреле

Некоторые российские пенсионеры получат в апреле выплату сразу двух пенсий. Об этом 26 апреля сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Он уточнил, что если дата, установленная Социальным пенсионным фондом (СФР), выпадает на период с 1 по 4 мая, то люди получат выплату в апреле, поскольку эти даты являются выходными днями.

«Если дата выплаты приходится на нерабочий день, то пенсионеры получают пенсию в предшествующий рабочий день. В нашем случае это последние дни апреля, то есть 29–30-е число», — заявил профессор в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, он уточнил, что пенсионерам, которые получают выплаты с 9 по 11 мая, пенсия придет в первые рабочие дни месяца, то есть в период с 5-го по 7-е число. Виноградов добавил, что эта информация не является официальной и стоит дождаться официального графика от СФР. Эксперт отметил, что его можно будет найти на сайтах региональных отделений фонда.

В пресс-службе Социального фонда РФ 22 апреля сообщили о том, что пенсии за май будут начислены досрочно тем россиянам, кому выплаты обычно приходят через банк с 1-го по 5-е число месяца. Там отметили, что граждане получат выплату до 30 апреля.