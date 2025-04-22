Россиянам рассказали о досрочном начислении пенсий за май

Пенсии за май будут начислены досрочно тем россиянам, кому выплаты обычно приходят через банк с 1-го по 5-е число месяца. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.

«Пенсии за май будут перечислены гражданам досрочно. <...> Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и инвалидности», — указано в Telegram-канале ведомства.

Там отметили, что граждане получат выплату до 30 апреля. При этом, если вместе с пенсией приходят прочие пособия Соцфонда, они также будут перечислены досрочно. Уточняется, что доставка пенсий через банки возобновится в привычном режиме с 6 мая.

Изменения не коснутся тех, кто получает пенсионные выплаты через «Почту России». Они смогут получить средства за май в привычные для них сроки, подчеркнули в ведомстве.

Ранее, 15 апреля, в Соцфонде пенсионерам сообщили о возможности корректировать стаж в «Госуслугах». Там отметили, что в случае отсутствия учета какого-то периода работы или при обнаружении иной ошибки россиянам нужно обратиться к работодателям. Они в свою очередь должны исправить информацию и предоставить ее в ведомство.