Трамп пытается спасти пошлинами «умирающий Голливуд». Разбор

Президент США Дональд Трамп считает, что американская киноиндустрия умирает. По его мнению, спасти ситуацию может только протекционизм. Поэтому он хочет ввести стопроцентные тарифы на зарубежные фильмы. Насколько обоснован этот шаг и к чему он может привести — в материале «Известий».

Чего хочет Трамп

• Трамп уверен, что киноиндустрия в Америке «умирает очень быстро». Это, по его словам, происходит, потому что другие государства активно переманивают американских специалистов. Причем делают они это, по мнению главы государства, скоординировано. В результате многие штаты США, в том числе, Калифорния, на территории которой расположен Голливуд, разоряются. Такую ситуацию Трамп назвал угрозой нацбезопасности, в связи с чем уполномочил Минторговли и торгового представителя страны «начать процесс введения 100-процентного тарифа» на все зарубежные фильмы, поступающие в США. Он уверен, что в борьбе за американский рынок кинематографисты будут переносить производство в США.

• В кругу кинокритиков со скептицизмом относятся к словам Трампа об «умирающем» Голливуде, так как у этого утверждения мало общего с действительностью. Некоторые американские режиссеры снимают картины в ЕС, экономя немалые средства. Однако это никак не отражается на художественном уровне этих фильмов.

• Трамп уже давно заявлял о своей озабоченности тем, что американское кинопроизводство часто переносится за границу. Незадолго до вступления в должность он пригласил актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне в качестве своих «спецпослов» в Голливуде, которые должны были стать его «глазами и ушами». Однако это назначение не дало каких-либо реальных результатов.

• Пока не совсем ясно, как именно может происходить сбор пошлины, ведь речь зачастую идет о трансграничном производстве. Вместе с тем непонятно, затронут ли меры Трампа стриминговые сервисы или только кинопрокат. Сложность заключается также в том, что фильмы — не товары, это интеллектуальная собственность, а поэтому они не облагаются тарифами.

Реакция и прогнозы

• В Австралии, где были сняты несколько фильмов о супергероях Marvel, и Новой Зеландии, пейзажи которой стали декорацией для фильмов «Властелин колец» и «Хоббит», уже заявили, что будут защищать свой кинематограф. Британский союз Bectu тоже призвал правительство незамедлительно принять меры для защиты «жизненно важной» индустрии страны.

• По прогнозам Ampere Analysis, в 2025 году во всем мире будет потрачено $248 млрд на производство различного контента. Поэтому правительства по всему миру продолжат увеличивать объем субсидирования киноиндустрии или улучшать условия для специалистов из этой сферы, чтобы привлечь продюсеров в свои страны.

Есть ли проблемы у Голливуда

• Хотя заявление Трампа о приближающейся смерти американской киноиндустрии далеко от правды, в сфере действительно наблюдается спад ключевых показателей и перенос производства в другие страны. Так, по данным компании ProdPro, в 2023 году около половины расходов американских продюсеров на кино- и телепроекты с бюджетом более $40 млн было потрачено за пределами США. При этом американское кинопроизводство в 2024 году уменьшилось на 26% по сравнению с 2021 годом. Штат Калифорния стал лишь шестым по популярности местом для съемок в ближайшие два года, уступив Канаде, Великобритании, Центральной Европе и Австралии. По данным FilmLA, за последнее десятилетие производство фильмов и телепередач в Лос-Анджелесе сократилось почти на 40%.

• Есть несколько причин таких сокращений. Прежде всего, чтобы сэкономить на производстве, американские студии действительно часто снимают фильмы в странах с налоговыми льготами. В частности, речь идет о соседней Канаде, а также Великобритании, Венгрии, Австралии, Новой Зеландии или Германии.

• Также на стремительное падание производства американской киноиндустрии повлияло распространение стриминговых площадок. Так, в 2018 году кассовые сборы достигали практически $12 млрд. Однако в 2020-м они сократились до $2 млрд. Вместе с тем количество выпущенных на экраны фильмов уменьшилось по сравнению с 2019 годом в два раза.

• Несколько лет назад работа кинематографа в США была затруднена из-за ограничений, связанных с COVID-19. Именно тогда начали резко сокращаться кассовые сборы фильмов, а зритель начал привыкать к домашнему просмотру кино. Также свою лепту периодически вносят лесные пожары в Калифорнии, которые приводят к эвакуации населения.

• Затем в 2023 году прошла забастовка гильдий сценаристов и киноактеров. Она длилась с мая по сентябрь, и в ней участвовали более 10 тыс. специалистов. Участники требовали повышения зарплат, в том числе увеличение отчислений за показ фильмов на стриминговых сервисах, а также ограничения использования ИИ. С большим трудом протестующие смогли достигнуть компромисса с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Большая часть требований участников митинга была удовлетворена. Однако из-за этой забастовки некоторым компаниям пришлось отложить выпуск своих проектов.

Как пошлины Трампа повлияют на кино

• Слова Трампа уже повлияли на американские студии. В начале торгов 5 мая акции американского стримингового сервиса Netflix рухнули на 4%, Walt Disney — на 3%, а Warner Bros Discovery — на 5%. К концу дня падение было отыграно, но в целом некоторые брокеры сообщили о негативных прогнозах в ближайшей перспективе.

• Если страны введут тоже введут пошлины в качестве ответных мер, есть риск того, что часть голливудский студий придет в упадок. Ведь большая часть высокобюджетных фильмов получают основную часть своих доходов за границей.

• В топ-20 кинопроката в США зарубежных фильмов почти нет. Так что инициатива Трампа носит декларативный характер, а не стремится защитить индустрию от заполонивших кино иностранных лент. В итоге пошлины лишь уменьшат количество фильмов в репертуаре кинотеатров.

• Кроме того, вряд ли пошлины будут стимулировать киноиндустрию возвращаться в США. Вероятнее всего, кинокомпании всё же будут ориентироваться на более выгодные условия для съемок. На фоне ограничений Трампа другие страны, наверняка, будут предоставлять еще больше льгот для иностранного кинематографа. Голливудские продюсеры и профсоюзы уже призвали губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома увеличить налоговые льготы штата, чтобы лучше конкурировать с другими компаниями.

При написании материала «Известия» беседовали и учитывали мнения: