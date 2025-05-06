Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отразили атаку еще очередного беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы. Об этом 6 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он написал в своем Telegram-канале, что «была отражена атака еще одного беспилотника, направлявшегося на Москву».
На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Собянин 5 мая заявил, что силы ПВО в Подольске ликвидировали четыре БПЛА, летевших на Москву. Тогда сообщалось, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Всего над территорией России средства ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ.