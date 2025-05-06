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Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве
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Сюжет:

Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве

Собянин: пресечена попытка атаки еще одного БПЛА, летящего на Москву
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Фото: Global Look Press
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отразили атаку еще очередного беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы. Об этом 6 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он написал в своем Telegram-канале, что «была отражена атака еще одного беспилотника, направлявшегося на Москву».

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

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Собянин 5 мая заявил, что силы ПВО в Подольске ликвидировали четыре БПЛА, летевших на Москву. Тогда сообщалось, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Всего над территорией России средства ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ.

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