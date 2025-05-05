Силами ПВО ликвидированы четыре летевших к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Подольске четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевшие на Москву. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — написал он в своем Telegram-канале.

Предварительно, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, уточнил Собянин.

Накануне, 4 мая, в Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили 13 беспилотников ВСУ над российскими регионами за ночь. Уточняется, что 11 из них сбили над территорией Ростовской области и по одному — над территориями Белгородской и Брянской областей.