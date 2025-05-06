СМИ рассказали о реакции Белого дома на приказ Пентагона о помощи Украине

Приказ министра обороны США Пита Хегсета прекратить помощь Украине через неделю после начала второго президентского срока Дональда Трампа вызвал хаос в Вашингтоне. Об этом 6 мая сообщило агентство Reuters.

По данным журналистов, американские военные распорядились отменить 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим вооружением, направлявшихся в Украину. Приказ был отдан трем грузовым авиакомпаниям, работающим на авиабазе ВВС США в Дувре, штат Делавэр, и американской базы в ОАЭ.

Как отметило агентство, идея об отмене военной помощи Украине появилась во время совещания 30 января в Овальном кабинете, однако сам Трамп не дал никаких конкретных указаний на этот счет.

«По словам двух источников, осведомленных о частных обсуждениях в Белом доме, а также другого источника, непосредственно знакомого с ситуацией, президент не знал о приказе Хегсета, как и другие высокопоставленные чиновники, участвовавшие в совещании», — отмечает Reuters.

В течение одной недели военные поставки на территорию Украины восстановились, но Хегсет заявил, что следовал директиве президента США о приостановке помощи украинской армии, добавила «Газета.Ru».

Портал 19FortyFive 30 апреля указал, что в случае потери помощи от Вашингтона Киев лишится своего главного поставщика оружия и в результате его запасы вооружений быстро иссякнут, даже несмотря на поставки из Европы. Всё это упрочило бы преимущество России на поле боя.

В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что США прекратят свое участие в переговорах по конфликту на Украине при отсутствии прогресса в его урегулировании.

Немецкая газета Bild 29 апреля сообщила, что американский президент Дональд Трамп блокирует передачу австралийскими властями американских танков Abrams на Украину. Отмечалось, что администрация лидера Соединенных Штатов апеллирует к положению о конечном использовании оружия американского производства.