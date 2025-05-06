Реклама
Прямой эфир
Мир
В АдГ призвали Мерца уйти в отставку и объявить новые выборы
Мир
СМИ сообщили о дефиците воды в Пакистане из-за закрытия Индией плотины
Мир
В Кремле указали на желание Украины продолжать конфликт
Мир
СМИ заявили о готовности лишь половины стран ЕС увеличить бюджет на оборону
Экономика
Песков назвал цены на нефть важным фактором для экономики и бюджета России
Общество
Семьям погибших в перестрелке в Махачкале полицейских выплатят 1 млн рублей
Мир
Премьер канадской провинции Альберта допустил референдум по отделению от страны
Общество
В Новосибирске педагог получил от студентов 3 млн рублей за пропуск в спортзал
Общество
Стене Цоя в центре Москвы вернули прежний вид
Общество
«Известия» передали более 200 тыс. экземпляров копии выпуска от 9 мая 1945 года
Общество
Жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению Крымского моста
Мир
СМИ сообщили об отказе нового правительства ФРГ в поставках Taurus Киеву
Авто
Автозавод «Москвич» поднял цены на автомобили
Общество
В минздраве Дагестана сообщили о тяжелом состоянии раненых при стрельбе полицейских
Общество
Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за нелегальный запуск БПЛА
Мир
В МИД Белоруссии назвали диалог РФ и США важным шагом к восстановлению доверия
Мир
СМИ сообщили об отказе Мерца от проведения второго тура выборов канцлера ФРГ 6 мая

Стене Цоя в центре Москвы вернули прежний вид

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Стена памяти рок-музыканта Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве была приведена в первоначальный вид после действий вандалов.

Со стены убрали граффити и наклейки, которые ранее оставили там хулиганы. При этом рисунки и надписи, посвященные творчеству Цоя, остались в прежнем виде.

По имени Техник: что грозит фанатам рэпера за рисунок на стене Цоя
Неизвестные посвятили музыканту граффити и разозлили поклонников группы «Кино»

23 апреля источник «Известий» сообщил, что полиция задержала мужчину, который испортил краской стену Цоя, написав на ней фразу «Мрачные щи». В отношении него возбуждено административное дело о мелком хулиганстве.

Новая надпись появилась после того, как 12 апреля стену Цоя на Арбате испортили поклонники умершего рэпера Паши Техника. На следующий день фанаты группы «Кино» пришли с баллончиками, чтобы закрасить граффити. Как отметил один из них, песни Техника он не знает, а музыку Виктора Цоя будут слушать всегда, из поколения в поколение.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025