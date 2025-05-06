Стене Цоя в центре Москвы вернули прежний вид

Стена памяти рок-музыканта Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве была приведена в первоначальный вид после действий вандалов.

Со стены убрали граффити и наклейки, которые ранее оставили там хулиганы. При этом рисунки и надписи, посвященные творчеству Цоя, остались в прежнем виде.

23 апреля источник «Известий» сообщил, что полиция задержала мужчину, который испортил краской стену Цоя, написав на ней фразу «Мрачные щи». В отношении него возбуждено административное дело о мелком хулиганстве.

Новая надпись появилась после того, как 12 апреля стену Цоя на Арбате испортили поклонники умершего рэпера Паши Техника. На следующий день фанаты группы «Кино» пришли с баллончиками, чтобы закрасить граффити. Как отметил один из них, песни Техника он не знает, а музыку Виктора Цоя будут слушать всегда, из поколения в поколение.