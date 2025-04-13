По имени Техник: что грозит фанатам рэпера за рисунок на стене Цоя

Стрит-арт-противостояние развернулось в Москве. Фанаты Паши Техника посвятили умершему кумиру граффити, чем возмутили не только общественность, но даже друзей рэпера. Дело в том, что рисунок неизвестные оставили на стене Цоя на Арбате. Фанаты группы «Кино» теперь пытаются вернуть сакральному для них месту прежний вид. Подробнее о скандале — в материале «Известий».

Граффити в честь Паши Техника появились на стене Цоя

Стена Цоя на Арбате в Москве — культовое место более чем с 30-летней историей. С 1990 года, когда не стало лидера группы «Кино», она хранит память о кумире поколений в портретах и строках из песен. На днях их перекрыла огромная надпись «Техник», которую неизвестные посвятили скончавшемуся 4 апреля в Таиланде рэперу Паше Технику. Рисунок вызвал большой резонанс. Возмущенные поклонники творчества рок-музыканта 13 апреля попытались вернуть месту прежний вид. Поверх появились надписи «Цой жив», плакаты с портретом артиста и провокационным жестом, затем к делу подключились художники, которые стали закрашивать граффити.

— Это культовое место, куда приезжают люди со всей страны, чтобы отдать дань уважения Цою. А тот, кто написал это… У меня слов нет. Я не знаю, кто такой Паша Техник. Создайте свою стену! — возмутился один из почитателей творчества «Кино» Иван Филаткин в беседе с «Известиями».

— Цой — это очень большая величина для российской музыки. Это вандализм, беспредел, — поделился другой поклонник рок-музыканта Артем.

Не оценили новое «художество» и близкие самого Паши Техника. Его друг пианист Лука Сафронов поддержал идею создания стены в память о рэпере, но выбор места осудил.

— Некоторые поклонники ведут себя неадекватно и сегодня омрачают память великого музыканта Виктора Цоя. Павел никогда не считал себя фигурой, равной Шекспиру. Он был очень скромным человеком. Наверное, люди имеют право найти место, пристанище его образа, чтобы туда приносить цветы. Можно организовать стену, но в специально отведенном разрешенном месте. Не нужно брать для этого Кремлевскую стену или стену Виктора Цоя, — сказал Лука Сафронов.

Автор надписи не установлен, однако, предположительно, он попал на камеры видеонаблюдения. Кадры сделаны ночью. Запись датирована 10 апреля — за день до церемонии прощания с Пашей Техником, которая тоже не обошлась без скандалов. Тогда толпы фанатов перекрывали движение транспорта, лезли на забор вокруг храма Петра и Павла в Лефортово.

— Люди, которые так поступают, используя при этом имя музыканта, который только что скончался, перекрывают то, что было сделано предыдущим поколением поклонников другого музыканта, демонстрируют безответственное аморальное поведение, — сказал музыкант и актер Сергей Бугаев «Известиям». — Но на самом деле именно на фоне этого безобразия закрепляется подлинная сущностная характеристика того, что это все-таки стена Цоя, героя, который трагически погиб, оставив после себя безусловную культурную ценность.

Что грозит фанатам Паши Техника за граффити на стене Цоя?

Стена Цоя для большого количества людей — место сакральное. Задело случившееся и рокеров. Лидер группы «7Б» Иван Демьян заявил, что закрасившие стену Цоя должны понести ответственность.

— Я считаю, что они должны получить конкретное наказание за вандализм, — сказал он «Известиям».

Вероятность проверки после случившегося не исключена, считает адвокат московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры», руководитель практики сложных судебных споров Евгений Розенблат.

— Похожие деяния формально могут подпадать даже под уголовную ответственность. В УК РФ есть статья «Вандализм». Но тем не менее, поскольку это неофициальный памятник, на мой взгляд, об уголовной ответственности говорить в данном случае достаточно сложно. Скорее данное деяние может содержать в себе состав административного правонарушения и в теории подпадать под два состава КоАП РФ — это «Мелкое хулиганство» и «Уничтожение или повреждение чужого имущества», — сказал эксперт «Известиям».

Возможное наказание — административный арест или небольшой штраф. Впрочем, пока вопрос решили творчески. За день поклонники Цоя закрасили скандальную надпись под песни «Кино».