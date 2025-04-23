Полиция в Москве задержала разрисовавшего стену Цоя вандала

Полиция в Москве задержала мужчину, который испортил краской стену памяти рок-музыканта Виктора Цоя на Старом Арбате. Об этом 23 апреля сообщил источник «Известий».

Ранее в среду на стене Цоя появилась надпись «Мрачные щи», нанесенная красной краской поверх других.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции для проведения разбирательства. В отношении него возбуждено административное дело о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Вандалом оказался Степан Б. 1989 года рождения.

Новая надпись появилась после того, как 12 апреля стену Цоя на Арбате испортили поклонники умершего рэпера Паши Техника. На следующий день фанаты группы «Кино» пришли с баллончиками, чтобы закрасить граффити. Как отметил один из них, песни Техника он не знает, а музыку Виктора Цоя будут слушать всегда, из поколения в поколение.

В Санкт-Петербурге 16 апреля фанаты также наклеили фотографию Техника в маске обезьяны поверх изображения Цоя. Очередная провокация поклонников рэпера произошла в Любанском переулке в сквере рок-музыканта.