Фанаты Техника заклеили изображение Виктора Цоя в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге фанаты наклеили рэпера Пашу Техника поверх изображения рок-музыканта Виктора Цоя. Видео в среду, 16 апреля, публикуют «Известия».
Поклонников заслонили граффити с Цоем наклейкой с Техником в маске обезьяны. Очередная провокация фанатов рэперов произошла в Любанском переулке в сквере Виктора Цоя.
13 поклонники музыкальной группы «Кино» пытались закрасить баллончиками посвященную Технику надпись. По их словам, стена Цоя на Арбате является культовым местом, в которое приезжают люди из разных городов, поэтому имени рэпера не должно быть на культовой стене памяти исполнителя.
О смерти Техника сообщила 4 апреля его бывшая жена, Ева Карицкая. Утром того же дня рэпер пережил клиническую смерть. Последнюю неделю артист провел в коме в одной из больниц Пхукета в Таиланде. 7 апреля стало известно о том, что причиной смерти музыканта стала легочная инфекция.