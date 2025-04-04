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Бывшая жена Паши Техника сообщила о его смерти

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Фото: t.me/moscowcourts
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Рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) умер в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщила его бывшая супруга Ева Карицкая.

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым», — написала она в своем Telegram-канале.

До этого Карицкая писала, что состояние артиста резко ухудшилось и его реанимировали.

Паша Техник родился в Москве 1 июля 1984 года. Артист получил известность благодаря провокационным текстам, эпатажному поведению и яркому сценическому образу. В 2001 году он стал сооснователем группы Kunteynir. Особое внимание публики привлекло его выступление на Versus Battle против петербургского рэпера Брола, которое собрало миллионы просмотров на YouTube.

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