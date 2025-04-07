Причиной смерти рэпера Паши Техника назвали легочную инфекцию
Тайские врачи назвали причиной смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) легочную инфекцию. Об этом 7 апреля сообщил директор артиста Марк Яровный.
«Наконец-то удалось забрать документы из клиники. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция», — написал он в своем Telegram-канале.
О смерти Техника сообщила 4 апреля его бывшая жена Ева Карицкая. Утром того же дня рэпер пережил клиническую смерть. Последнюю неделю артист провел в коме в одной из больниц Пхукета.
Менеджер Техника заявил, что тело рэпера доставят в Москву. Он пообещал проинформировать об этом в дальнейшем и сообщить место захоронения.