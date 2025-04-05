Тело рэпера Паши Техника доставят в Москву

Тело рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) доставят в Москву. Об этом 5 апреля сообщил его менеджер Марк Яровный.

«За день до вылета в Тай он мне кое-что сказал, это оказалось пророчеством. Это огромная потеря в культуре для людей в целом», — написал он в Telegram-канале.

Транспортировкой тела в Москву будет заниматься сам менеджер артиста. Информации о формате прощания пока нет. Яровный пообещал проинформировать об этом в дальнейшем и сообщить место захоронения.

О смерти Техника вечером 4 апреля сообщила его бывшая жена Ева Карицкая. Утром того же дня рэпер пережил клиническую смерть. Последнюю неделю рэпер провел в коме в одной из больниц Пхукета.