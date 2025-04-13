Поклонники «Кино» закрашивают посвященную Паше Технику надпись на стене Цоя

Поклонники музыкальной группы «Кино» пытаются закрасить баллончиками посвященную рэперу Паше Технику надпись, которую накануне нанесли неизвестные на стене Цоя на Арбате. Об этом 13 апреля сообщил корреспондент «Известий».

По словам одного из фанатов рок-музыканта Виктора Цоя, исполнителя будут слушать всегда, из поколения в поколение.

«Лично я не знаю, кто такой Паша Техник. <…> Создайте свою стену идите и разрисуйте ее в любом районе Москвы», — отметил он.

По его словам, стена Цоя на Арбате является культовым местом, в которое приезжают люди из разных городов. Недовольные фанаты считают, что имени рэпера не место на культовой стене памяти Виктора Цоя в центре столицы, где на протяжении многих лет присутствуют лишь изображения певца и надписи, связанные с творчеством группы «Кино».

За день до этого, 12 апреля, на стене памяти Цоя появилось граффити о рэпере Паше Технике. Авторов пока не установили.

О смерти Техника сообщила 4 апреля его бывшая жена Ева Карицкая. Утром того же дня рэпер пережил клиническую смерть. Последнюю неделю артист провел в коме в одной из больниц Пхукета в Таиланде. 7 апреля стало известно о том, что причиной смерти музыканта стала легочная инфекция.

Похороны рэп-исполнителя прошли в Москве 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище.