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Стену Цоя на Арбате снова разрисовали вандалы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Никита Алексенцев
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Вандалы снова разрисовали стену Цоя на Арбате в Москве. Видео в среду, 23 апреля, публикуют «Известия».

На кадрах видно, что в этот раз на стене появилась надпись «Мрачные щи», нанесенная красной краской.

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Неизвестные посвятили музыканту граффити и разозлили поклонников группы «Кино»

Поклонники музыкальной группы «Кино» 13 апреля пытались закрасить посвященную рэперу Паше Технику надпись, которую днем ранее нанесли неизвестные на стену Цоя. По их словам, стена на Арбате является культовым местом и имени рэпера на ней не должно быть.

О смерти Техника сообщила 4 апреля его бывшая жена Ева Карицкая. Последнюю неделю жизни артист провел в коме в одной из больниц Пхукета в Таиланде. 7 апреля сообщалось, что причиной смерти музыканта стала легочная инфекция.

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