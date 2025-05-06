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Названа доля китайских автомобилей после ДТП на рынке России

Доля китайских авто после ДТП на рынке РФ выросла до 17%
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Фото: Migtorg
dzen
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На российском рынке доля китайских автомобилей, которые становились участниками в ДТП, за последние 3,5 года выросла с 2 до 17,2%. Это произошло на фоне снижения доли других марок, включая корейские и европейские. Об этом «Известиям» 6 мая рассказали эксперты Migtorg, которые проанализировали более 30 тыс. автомобилей, прошедших через их аукцион после серьезных аварий.

Так, если в 2022 году доля попавших в ДТП китайских авто на рынке РФ составляла 2%, то год спустя она выросла до 4,1%. В 2024-м она составляла 11,2%, а к 2025 году выросла до 17,2%. За это же время доля японских машин снизилась с 32% до 20,3%, корейских — с 11,5 до 8,2%, а европейских — с 33,9 до 29,2%.

По словам экспертов, со временем у китайских автомобилей значительно улучшилась конструкция и повреждения, которые они получают при авариях, стали более предсказуемыми и менее опасными.

«В отличие от старых китайских моделей, которые часто разваливались после ДТП, новые автомобили китайского производства демонстрируют значительный прогресс в области безопасности. Современные модели оснащены запрограммированными зонами повреждений, улучшенным каркасом безопасности и другими инженерными решениями, которые повышают уровень пассивной безопасности», — отметили в компании.

Также эксперты на примере электромобилей марок Voyah, Lixiang и Zeekr заявили, что не зафиксировали всплеска пожаров после ДТП с их участием. Однако даже небольшие повреждения электрокаров могут привести к признанию их страховыми компаниями тотальными, что приводит к продаже таких машин на запчасти, указали они.

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30 апреля сообщалось, что открытие первого официального дилерского центра китайского марки Li Auto (Lixiang) в России состоится до конца мая. Концерн Sinomach Auto подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Lixiang (Li Auto). На рынок выйдут три модели — кроссоверы L6, L7 и L9.

До этого, 29 апреля, стало известно, что группа компаний «Рольф» подписала договор с китайским автобрендом Zeekr, получив статус первого официального сервисного дистрибьютора марки на российском рынке.

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