«Рольф» стал первым в России сервисным дистрибьютором Zeekr

Группа компаний «Рольф» подписала договор с китайским автобрендом Zeekr, получив статус первого официального сервисного дистрибьютора марки на российском рынке. Документ был подписан в Шанхае, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 29 апреля.

«В рамках соглашения «Рольф» получает прямой доступ к официальной IT-инфраструктуре Zeekr, каталогу оригинальных запасных частей, а также оборудованию, рекомендованному производителем для технического обслуживания. Это позволит обеспечить полный цикл послепродажной поддержки автомобилей бренда в полном соответствии со всеми стандартами производителя», — заявили в компании.

Документ также предусматривает возможность подготовки и сертификации специалистов «Рольф» по программам, утвержденным Zeekr. Автодилер пообещал возможность приобретения нового автомобиля Zeekr с уже активированным мастер-аккаунтом (цифровые функции и сервисы бренда будут доступны при передаче автомобиля). Также в рамках нового статуса «Рольф» сможет проводить активацию мастер-аккаунта для автомобилей Zeekr, приобретенных ранее, — это актуально для владельцев, столкнувшихся с ограничениями доступа к цифровым сервисам.

Компания Zeekr основана в марте 2021 года как премиальное подразделение концерна Geely. Официально марка на российском рынке не представлена, машины поступают в РФ альтернативными схемами. При этом она остается самым популярным брендом в сегменте электрокаров в России.

24 апреля сообщалось, что компания Zeekr представила в Китае большой кроссовер 9Х. Это первая модель марки с гибридной силовой установкой. Zeekr 9X получил гибридную систему с двухлитровым мотором и двумя электродвигателями, пиковая мощность достигает почти 900 л. с.