Продажи новых электромобилей в России упали на 69%

По итогам I квартала 2025 года в России было реализовано 1854 электромобиля, что на 69% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом 15 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Динамика продаж новых электромобилей уже девять месяцев подряд (с июля 2024-го) находится «в минусе». В 2025 году это падение только усилилось: в январе оно составило 56%, в феврале — 68%, а в марте — 77%.

Примечательно, что за три месяца в стране было продано меньше новых электромобилей, чем за весь март прошлого года (2499 ед.). Тогда рынок электрокаров установил свой месячный рекорд, причиной роста продаж стало ужесточение правил ввоза таких машин в РФ через страны ЕАЭС с 1 апреля 2024 года.

Самым популярным брендом на рынке новых электрокаров остается Zeekr с долей 37% (689 ед.). Далее идут Avatr (193 ед.) и Evolute (164 ед.), а также Ora и «Москвич» (133 и 103 ед. соответственно). В модельном рейтинге бестселлером является Zeekr 001 (384 ед.). Следом расположились Avatr 11 (164 ед.) и Evolute i-Pro (124 ед.), Ora 03 (108 ед.) и «Москвич 3e» (103 ед.).

Всего в России по состоянию на начало текущего года насчитывалось 47,5 млн легковых автомобилей. Три четверти из них — 35,5 млн шт. — моложе 20 лет.

10 апреля сообщалось, что в Россию поступили электрические кроссоверы Avatr 11, которые выпущены в 2025 году. Модель представлена в 56 вариантах исполнения экстерьера и интерьера.

1 апреля стало известно, что всего в России продажи новых автомобилей Tesla составили 4308 штук. По состоянию на начало 2025 года парк электрокаров марки составляет 6745 единиц. Разницу (2,4 тыс.) завезли в страну в подержанном состоянии.