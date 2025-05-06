В Колумбийском университете назвали лауреатов Пулитцеровской премии по журналистике
В Колумбийском университете состоялась церемония объявления лауреатов Пулитцеровской премии по журналистике. Об этом 6 мая сообщили на сайте мероприятия.
Награду за выдающуюся подачу сенсационного материала получила американская газетаThe Washington Post «за быструю и яркую отработку попытки покушения на президента США Дональда Трампа 13 июля 2024 года». Также издание получило награду за иллюстрированные репортажи и комментарии.
Агентство Reuters получило приз за выдающееся расследование. Награда была вручена за разоблачение слабого регулирования в Соединенных Штатах и за рубежом законодательства, которое делает фентанил недорогим и широко доступным для потребителей.
В свою очередь газета The New York Times забрала сразу несколько наград, в том числе за мастерство (исследование провала США в Афганистане), международный репортаж («Разоблачительное расследование конфликта в Судане»), новостную фотографию (серия фотографий покушения на Трампа).
Газете The Wall Street Journal вручили награду за раскрытие национальной темы, а именно за хронику перемен в политической деятельности американского предпринимателя и главы департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска. Отмечается, что в материале в том числе были затронуты его личные беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.
The New Yorker получила награду за снимки из тюрьмы Седная в Сирии, где пытали противников Асада.
27 марта состоялась ежегодная торжественная церемония награждения победителей главной премии Союза журналистов России (СЖР) «Золотое перо». На сцене мероприятия наградили 73 журналиста. Среди лауреатов — обозреватель «Вечерней Москвы» Ольга Кузьмина, автор и ведущий радио «Орфей» Михаил Брызгалов, руководитель отдела специальных проектов ИТАР-ТАСС Тимур Меджидов, обозреватель международного информационного агентства «Россия сегодня» Давид Нармания, корреспондент ИД «Комсомольская правда» Алексей Овчинников и другие.