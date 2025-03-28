Названы лауреаты премии Союза журналистов «Золотое перо»

27 марта состоялась ежегодная торжественная церемония награждения победителей главной премии Союза журналистов России (СЖР) «Золотое перо».

Здесь собралась элита представителей профессии, отражающей современность и формирующей информационное поле. Церемония началась с минуты молчания в память о погибших в зоне СВО.

Всего на сцене были награждены 73 лучших, талантливых журналистов. В первую очередь председатель СЖР вручил семь центральных наград «Золотое перо». Среди лауреатов — обозреватель «Вечерней Москвы» Ольга Кузьмина. Творческий путь она начала в редакции газеты «Правда» сразу после школы. Там она прошла путь от курьера до специального корреспондента. Позже работала в газете «Труд», а затем уже и в «Вечерней Москве». Кроме того, Ольга Игоревна преподает на кафедре международной журналистики в МГИМО.

«Получить награду «Золотое перо» — огромная честь для меня. И я с благодарностью посвящаю награду моим учителям, коллегам — прошлым и нынешним. Их поддержка бесценна. Отдельную благодарность выражаю председателю СЖР Владимиру Соловьеву, главному редактору Александру Куприянову и гендиректору «ВМ» Георгию Рудницкому, поддержавшим мою кандидатуру», — сказала Ольга Кузьмина

За профессиональное мастерство отмечены автор и ведущий радио «Орфей» Михаил Брызгалов, руководитель отдела специальных проектов ИТАР-ТАСС Тимур Меджидов, обозреватель Международного информационного агентства «Россия сегодня» Давид Нармания, корреспондент ИД «Комсомольская правда» Алексей Овчинников.

Лучшими медиаменеджерами года также стали учредитель Центра развития школьной журналистики «Школьный пресс-центр» Арслан Хасавов, первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Анна Шашлова.

Лауреатами премии в номинации «Золотая полка российской журналистики» стали специальный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Денис Корсаков, президент Международной академии телевидения и радио Леонид Млечин, редактор Первого канала, педагог МГУ Станислав Разумов, профессор, заведующий кафедрой коммуникационного менеджмента и управления отношениями Российского государственного социального университета Дмитрий Шевченко.

Призы в номинации «За храбрость при исполнении служебного долга» получили журналисты ВГТРК Григорий Вдовин и МИА «Россия сегодня» Игорь Гомольский, Первого канала Валентина Соловьева, ИД «Комсомольская правда» Григорий Кубатьян. А также коллектив авторов Донецкого, Херсонского и Запорожского агентств новостей, Луганского информационного центра, совместно с членом СПЧ, журналистом А.А. Малькевичем номинирует совместный проект «Погибли за правду», посвященный памяти погибших за Русский мир сотрудников СМИ — Лана Самарина, Дарья Большенко, Ирина Вьюнова, Николай Лебедев.