3 мая — Всемирный день свободы печати: история и традиции праздника

Ежегодно 3 мая международное сообщество отмечает Всемирный день свободы печати, который напоминает о ключевой роли СМИ в построении демократических обществ, об угрозах, с которыми сталкиваются редакции, а также о праве журналистов на защиту. В 2025 году эта дата выпадает на субботу. О ее истории и традициях читайте в материале «Известий».

Всемирный день свободы печати – 2025: история учреждения праздника

Всемирный день свободы печати был учрежден в декабре 1993 года Генеральной Ассамблеей ООН по рекомендации 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Этому решению предшествовала активная деятельность африканских журналистов, добивавшихся права на независимую профессиональную деятельность. Благодаря их инициативе 3 мая 1991 года в столице Намибии была подписана Виндхукская декларация, которая стала серьезным шагом на пути признания свободы слова как универсального принципа демократического общества.

В документе говорится, что свободная и открытая печать является неотъемлемой частью демократических процессов, противовесом злоупотреблениям власти и гарантом доступа граждан к достоверной информации.

Дата подписания Виндхукской декларации была выбрана ООН в качестве Всемирного дня свободы печати. А прописанные в ней принципы легли в основу ежегодных мероприятий, проходящих 3 мая по всему миру. Они направлены на повышение осведомленности общества о ситуации со свободой СМИ, а также на разработку решений, способных укрепить независимость журналистики и защитить ее от преследования.

Традиции Всемирного дня свободы печати

Ежегодно начиная с 1994 года для празднования Всемирного дня свободы прессы выбирается определенная тема, актуальная для текущей ситуации в обществе. В разные годы они звучали так: «Средства массовой информации как движущая сила перемен» (2006 год), «Новые голоса: свобода средств массовой информации помогает трансформировать общество» (2012 год), «Информация как общественное благо» (2021 год), «Журналистика в цифровом формате» (2022 год), «Пресса для планеты: Журналистика перед лицом экологического кризиса» (2024 год).

В 2025 году тема касается влияния искусственного интеллекта на свободное распространение информации, обеспечение доступа к ней, а также на независимость СМИ и защиту основных свобод.

Центральное событие праздника — вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в развитие свободной прессы имени Гильермо Кано (колумбийского журналиста, разоблачавшего коррупцию и преступность и погибшего в 1986 году за свою деятельность). Эта награда подчеркивает, насколько высокими могут быть риски для тех, кто защищает право общества на достоверную информацию.

С 1997 года ее удостаиваются журналисты и организации, проявившие исключительное мужество и профессионализм в защите свободы печати. В 2007 году ее лауреатом стала российская журналистка Анна Политковская, награда ей была присуждена посмертно.

Как отмечают Всемирный день свободы печати в России и мире

Ежегодно в рамках Всемирного дня свободы печати ЮНЕСКО организует международные конференции, в которых участвуют журналисты, редакторы, правозащитники, представители академического сообщества и государственных структур. Эти встречи служат платформой для обсуждения как острых политических и правовых проблем, так и технологических и экономических вызовов, стоящих перед современными СМИ.

3 мая международное сообщество также чтит память сотрудников средств массовой информации, которые погибли при исполнении своих обязанностей. По данным ЮНЕСКО, в период с 1993 года в мире были убиты 1762 журналистов, что свидетельствует о том, что эта профессия по-прежнему остается опасной.

Также в преддверии Всемирного дня свободы печати международная организация «Комитет защиты журналистов» проводит анализ отношений прессы и власти в различных странах и направляет главам государств письма с описанием проблем в медиа, на которые стоит обратить внимание.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Дня российской печати.