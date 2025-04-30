Тревожный звонок: к чему приведет пранкерский скандал в Грузии

В Грузии бурно обсуждается разговор бывшего президента страны Саломе Зурабишвили с пранкерами. Экс-глава государства рассказала, что локальные СМИ и различные НПО без американского финансирования оказались в тяжелом положении. На этом фоне 29 апреля грузинская спецслужба СГБ опубликовала отчет, в котором говорится, что в прошлом году в стране готовился госпереворот. «Известия» изучили ситуацию.

Абхазия и майдан

Российские пранкеры Вован и Лексус созвонились с бывшим президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Диалог вели от имени шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов). В ходе беседы политик пожаловалась на сокращение американской финансовой помощи. По ее словам, среди пострадавших оказались грузинские региональные и центральные СМИ, а также профсоюзы.

Она добавила, что в сложной ситуации и НПО, которые занимаются социальными проблемами. «Политические структуры готовились заранее, открыли счета в других странах, поэтому какие-то средства у них еще есть. А вот небольшие НПО, которые помогают инвалидам, матерям-одиночкам и другим уязвимым группам, остались без защиты», — пожаловалась она. Зурабишвили также сообщила, что европейцы обещали поддержать пострадавшие организации, но действуют очень медленно.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пранкеры также поинтересовались мнением Зурабишвили по поводу ситуации в Абхазии. Та ответила, что в Сухуме есть недовольные российской политикой, но отношение к Грузии при этом не улучшается. По ее словам, Тбилиси следует четко сформулировать привлекательную для жителей Абхазии перспективу, и тогда успех возможен. «Антагонизм между нами остается, его еще предстоит преодолеть. Решением может стать общая интеграция в Европу», — отметила она.

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: Global Look Press/Belkin Alexey

Наконец, пранкеры намекнули, что Грузии следовало бы повторить опыт украинского майдана — поменять власть силой. Собеседница такой вариант категорически отвергла. «У Украины другая территория и другие человеческие ресурсы. У нас маленькая страна, которая в своей недавней истории уже сталкивалась с трудностями. У нас не так много человеческих ресурсов, чтобы тратить их на такие сценарии», — отметила она.

Черные деньги на революцию

Вован и Лексус также пообщались еще с одним деятелем оппозиции — бывшим омбудсменом Грузии Учей Нануашвили. В числе прочего он рассказал о неофициальных контактах с абхазами и осетинами. «У нас был ряд встреч в Ереване, Стамбуле и некоторых европейских странах. Я участвовал в ряде мероприятий по наращиванию потенциала, у нас состоялся диалог с некоторыми де-факто властями», — отметил он.

Нануашвили также признал, что американские и европейские структуры поддерживали грузинские НПО. Наибольший же резонанс вызывали его слова о том, что оппозиция создала собственные силовые подразделения. «Мы ожидаем различных сценариев… У нас есть гражданские лица в масках, есть люди из правящей партии, есть вооруженные сотрудники частных охранных компаний», — сообщил он.

Сотрудники полиции Грузии у здания парламента во время акции протеста против закона об иноагентах. 16 апреля 2024 года Фото: ИЗВЕСТИЯ

Интересно, что Зурабишвили никак не прокомментировала публикацию разговора. А вот Нануашвили рассказал, что с «Гарри Каспаровым» действительно беседовал. По его словам, с шахматистом он раньше переписывался по почте, поэтому не удивился, когда получил предложение пообщаться по видео. Он также заявил, что пранкеры склеили разные части разговора, на самом деле он говорил не об оппозиционных боевиках, а о вооруженных сторонниках правящей партии (так называемых титушках).

Представители действующих властей раскритиковали оппозиционеров за их откровения. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что опубликованные аудиозаписи доказывают зарубежное финансирование протестующих. «Черные деньги поступали без какого-либо декларирования, они направлялись в политику, тратились на организацию госпереворота, на революцию. У этих людей нет ни родины, ни семьи. Они напрямую представляют собой агентурную сеть», — возмутился он.

Жители Тбилиси во время голосования на парламентских выборах. 26 октября 2024 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Федор Болдырев

Глава МИД страны Мака Бочоришвили сообщила, что закон об иноагентах в Грузии приняли как раз для того, чтобы противостоять иностранному вмешательству. «В принципе, мы не услышали ничего нового. Мы хорошо знаем, чему и кому служат эти люди. На самом деле здесь не существует благих целей, никакой заботы о гражданском обществе. Единственная цель — поощрение радикализма, чтобы подрывать стабильность нашей страны», — отметила она.

В свою очередь, близкое к правящей партии объединение «Солидарность во имя мира» потребовало от генпрокуратуры Грузии возбудить против Зурабишвили уголовное дело. Утверждается, что в ее откровениях содержатся призывы к госперевороту. Один из руководителей партии Михаил Жгенти при этом сообщил, что телефонный розыгрыш якобы устроили его соратники. «Борьба, которую либеральная оппозиция объявила грузинскому правительству, побудила нас и наших друзей в Москве организовать то, свидетелями чего мы все стали», — заявил он.

Участники акции протеста против итогов парламентских выборов, прошедших в Грузии 26 октября 2024 года, у здания парламента в Тбилиси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елизавета Борисенко

На этом фоне грузинская спецслужба СГБ опубликовала отчет, в котором говорится, что в прошлом году в стране готовился госпереворот. Предлогом должны были стать парламентские выборы, а также принятие и утверждение закона об иноагентах. По данным ведомства, главной ударной силой намеревались сделать грузин, которые воюют на Украине в составе ВСУ. «Действия этих лиц управлялись зарубежным финансированием, руководителями парламентских и непарламентских партий, а также неправительственных организаций», — подчеркивается в документе.

Что говорят эксперты

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что у Саломе Зурабишвили нет политического будущего.

— Она изначально была чуждым элементом в грузинской политической системе, ей гораздо ближе Франция, Европа. Собственно, правящая партия и выдвинула ее на пост президента, для того чтобы продемонстрировать верность прозападному курсу. Сейчас отношения Грузии с ЕС переживают кризис, поэтому Зурабишвили и осталась не у дел. Она сама не скрывала, что получает поддержку от американского института Джона Маккейна и из Европы. Соответственно, нет ничего удивительного в ее просьбах о дополнительном финансировании, — объясняет он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Шота Апхаидзе говорит, что правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело в связи с откровениями оппозиционеров.