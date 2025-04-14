«Мы нацелены на достижение конкретного и устраивающего обе стороны результата»

У Москвы нет контактов с Киевом и ответственность за это несет украинская сторона, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Киевское руководство демонстрирует недоговороспособность и полное отсутствие устремлений к миру. Американская же администрация применяет новые подходы, отличные от предыдущей. Цель России в переговорах с США — достичь практического и устраивающего обе стороны результата. Москва также готова восстанавливать дипломатические отношения с Тбилиси и при необходимости расширить авиасообщение. Кроме того, РФ не собирается ущемлять интересы Армении в ЕАЭС из-за ее европейского курса, но выход из союза окажется болезненным для населения страны, отметил дипломат. О российско-американских переговорах, провокациях со стороны ВСУ и ситуации в Приднестровье — в эксклюзивном интервью Михаила Галузина «Известиям».

«Киевский режим вновь демонстрирует отсутствие стремления к мирному урегулированию кризиса»

— В декабре 2024 года вы обращали внимание на то, что Россия была и остается открытой к переговорам с Украиной. Есть ли сейчас какие-либо контакты между Москвой и Киевом в контексте украинского урегулирования, в том числе по линии внешнеполитических ведомств? Возможны ли такие контакты?

— Таких контактов нет, и ответственность за это несем не мы, а полностью украинская сторона. К сожалению, на протяжении всего периода украинского кризиса киевское руководство демонстрировало свою недоговороспособность и полное отсутствие устремлений к миру. Подтверждение такой безответственной позиции мы видим и сейчас. Россия и США договорились о том, что с 18 марта вводится мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины. На словах киевский режим согласился соблюдать его, а на деле мы видим практически ежедневные атаки на энергообъекты Российской Федерации. То есть киевский режим вновь демонстрирует отсутствие стремления к мирному политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— С января 2025 года прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Возможно ли возобновление транзита и при каких обстоятельствах? Обсуждается ли этот вопрос со странами, пострадавшими от прекращения транзита, например со Словакией и Венгрией?

— Словакия и Венгрия — это государства, которые значительно, а может быть, и в решающей степени зависят от поставок российского голубого топлива для нужд промышленности и населения. С 1 января киевский режим прекратил выполнять соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину. Это, конечно же, поставило Венгрию и Словакию в крайне тяжелое положение — мы это понимаем. И вместе с коллегами из Венгрии и Словакии мы искали и в итоге нашли пути снабжения российским газом этих стран, их промышленности, их населения. На сегодня такие поставки осуществляются по газопроводу «Турецкий поток». Что касается перспективы возобновления транзита, то здесь мы видим, какую политику проводит киевский режим. Решение о прекращении транзита действует, и такова реальность.

«Правящие круги Молдавии проводят откровенно антироссийскую политику»

— От прекращения транзита российского газа пострадало и Приднестровье. Там продолжается энергетический кризис, несмотря на начавшиеся поставки венгерской компанией при кредитной поддержке России. Прорабатывает ли Москва альтернативные или дополнительные способы помощи Тирасполю?

— Что касается энергетического кризиса в Приднестровье, российская сторона уделяет этой проблеме самое серьезное внимание, поскольку прежде всего в Приднестровье проживает около 220 тыс. граждан Российской Федерации, поэтому мы не можем не прилагать максимальных усилий для урегулирования энергокризиса в этом районе. Причины его возникновения всем известны: это и вышеупомянутое прекращение киевским режимом транзита газа через территорию Украины. Но есть еще одна — это отказ молдавских властей признавать и погашать задолженность за поставки газа перед российской корпорацией «Газпром». Всё это привело к очень тяжелой энергетической ситуации в Приднестровье, и российская сторона работает над тем, чтобы продолжать и сохранять снабжение Приднестровья голубым топливом в порядке оказания гуманитарного содействия этому региону. Работа продолжается и, надеюсь, будет и дальше приносить положительные результаты.

Фото: Global Look Press/Marcus Brandt

— В декабре 2024 года Служба внешней разведки России сообщила, что президент Молдавии Майя Санду призвала правительство разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем. Фиксируются ли сейчас провокации со стороны ВСУ на границе Молдавии и Украины?

— Правящие круги Молдавии проводят откровенно антироссийскую политику, политику поддержки киевского режима. И это воспринимается нами самым серьезным образом. Что касается ситуации на границе с Украиной, то мы видим прежде всего провокационную деятельность украинской стороны, которая пытается внушить молдавским властям мысль о том, что силовое военное решение приднестровской проблемы допустимо. И, видимо, эта мысль осела в головах кишиневских руководителей. Пока они еще сохраняют элементы здравого смысла и не выходят напрямую на военное решение приднестровской проблемы, хотя сообщение СВР однозначно указывает на то, что в головах у кишиневских политиков такие планы присутствуют.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Мы же выступаем за то, чтобы приднестровская проблема решалась в соответствии с теми международными договоренностями, которые были достигнуты еще в июле 1992 года, — об основных принципах урегулирования кризиса в Приднестровье с тем, чтобы реализовывался вот тот формат миротворческой операции, который осуществляется, несмотря на то что с молдавской стороны следуют откровенно деструктивные шаги в этом вопросе с целью сломать этот формат. В частности, звучат призывы к выводу российского миротворческого контингента из Молдавии, и такие призывы — уже само по себе нарушение договоренностей 1992 года о том, что миротворческий контингент сохраняется там до того, как для его вывода сложатся условия в результате урегулирования приднестровской проблемы. Но очевидно всем, что до этого еще очень далеко.

— В случае эскалации и реализации силового сценария готовы ли у России меры реагирования?

— Конфликтные ситуации лучше предотвращать, поэтому сейчас мы активно работаем над тем, чтобы мысли о таком сценарии ни у кого не возникало.

«Мы готовы к восстановлению дипломатических отношений с Грузией»

— В сферу ближайших внешнеполитических интересов России с территориальной точки зрения входит в том числе Грузия, с которой пока у нас не возобновлены дипломатические отношения. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял о том, что у Тбилиси нет возможности восстановить эти отношения из-за позиций РФ по Южной Осетии и Абхазии. Готова ли Москва пойти на восстановление дипломатических и политических контактов с Тбилиси?

— Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны не нами, а режимом Саакашвили, после того как этот режим попытался осуществить агрессию против населения Южной Осетии, российских миротворцев, а значит, против Российской Федерации. Сейчас в Грузии режим Саакашвили подвергается за это жесточайшей критике. Сам он находится под многочисленными судебными тяжбами.

Осенью прошлого года в рамках предвыборной кампании со стороны грузинского руководства прозвучали очень здравые заявления о необходимости извиниться перед народом Южной Осетии, о намерении достичь примирения. Как я понимаю, такой же настрой присутствует у официального Тбилиси и в отношении Абхазии. И это, безусловно, позитивные сигналы. Надеемся, что они воплотятся в конкретных шагах по нормализации отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией на основе трезвого восприятия нынешних реалий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мы сожалеем о том, что грузинское руководство по-прежнему увязывает восстановление дипломатических отношений с нашей позицией по Абхазии и Южной Осетии. Мы неоднократно заявляли, и я готов это повторить, что решение Российской Федерации о признании суверенитета и независимости Абхазии и Южной Осетии, принятое в августе 2008 года, пересмотру не подлежит.

Но мы готовы и далее всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией. И для этого есть очень много возможностей. Для Грузии Россия остается ключевым рынком по многим направлениям, в частности по винодельческой продукции, по фруктам. С другой стороны, Россия — ведущий поставщик энергоносителей и зерна в Грузию. Россия и Грузия объединены общей историей, общей верой, культурно-гуманитарными, человеческими узами. Руководствуясь пониманием исторической тесной связи между нашими странами и народами, необходимости развивать всестороннее взаимовыгодное сотрудничество на благо двух народов, российская сторона пошла в последние годы на очень существенные шаги. В частности, было восстановлено прямое авиационное сообщение между Россией и Грузией. Для граждан Грузии был восстановлен безвизовый режим при въезде. Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— То есть, если поступит сигнал с грузинской стороны, можно пойти по пути восстановления дипломатических и политических контактов?

— Дипломаты не очень любят отвечать на вопросы, которые начинаются со слова «если». Но в данном случае предположу, что, наверное, вы правы.

— Планируется ли расширение авиасообщения с Грузией?

— Оно расширяется в пиковый туристический сезон. В прошлом году Грузию посетило около 1,5 млн российских туристов. То авиационное сообщение, которое осуществляется на базе профильного межправсоглашения 1993 года, на сегодняшний день охватывает приблизительно 16 маршрутов и около 60 рейсов. Конечно, при необходимости может быть расширено такое авиасообщение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— С 1 мая начнут выполняться рейсы Москва – Сухум. При этом ранее появилась информация, что Грузия пытается добиться запрета рейсов российских авиакомпаний в Сухум от Международной организации гражданской авиации. Возможно ли это и как на это может ответить Москва?

— Мы не рассматриваем восстановление авиасообщения с Абхазией как нечто связанное с вопросами нашего авиасообщения с Грузией. Это абсолютно самостоятельная тема. С 2023 года началась и вот уже завершается реконструкция сухумского аэропорта. Уже был тестовый рейс из России. Надеемся, что в ближайшее время начнутся регулярные рейсы. Это облегчит для очень большого числа россиян посещение Абхазии с туристическими целями, для отдыха, по бизнесу и так далее. Я рассчитываю, что грузинская сторона с присущим ей прагматизмом и пониманием важности связи с Россией будет и дальше развивать российско-грузинскую кооперацию там, где это выгодно обеим странам. С российской стороны такой настрой неизменно присутствует, и мы не увязываем наше сотрудничество с Грузией с политическими или экономическими требованиями. Я очень надеюсь, что тот прагматизм и здравый смысл, который, очевидно, превалирует сегодня в Тбилиси, в этом вопросе сохранится.

«Россия остается приверженной формату дискуссий по безопасности в Закавказье»

— Вы упомянули уже несколько республик, которые участвуют в женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Неоднократно обсуждалась возможность переноса дискуссий, например, в Кению или Казахстан. Удалось ли добиться прогресса в этом вопросе?

— Швейцария утратила свой нейтральный статус, полностью солидаризировавшись с антироссийской линией Запада в контексте украинского кризиса. Конфедерация присоединилась к подавляющему большинству санкционных пакетов Евросоюза против России. И это делает совершенно логичным и естественным для нас ставить вопрос о переносе международных дискуссий из Женевы в более приемлемое для всех их участников место. Нас в этом поддерживают наши югоосетинские и абхазские союзники. Мы вместе работаем над этой темой.

Этот процесс продолжается. Пока рано говорить, тем более публично, о каких-то альтернативных локациях. Вместе с тем Россия остается приверженной самому формату международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Потому что независимо от того, где географически эти дискуссии проводятся, это важнейшая и уникальная площадка для прямого диалога между Тбилиси с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой по возможным путям восстановления отношений с учетом новых реалий, сложившихся после августа 2008 года. Это важная площадка для диалога по безопасности в этом регионе в более широком контексте: выхода на юридически обязывающую договоренность о неприменении силы со стороны Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

То есть сам формат международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье для нас важен. Мы последовательно выступаем за его сохранение. Он работает, дискуссии проводятся, очень важное значение имеет сам факт таких дискуссий для поддержания относительной стабильности в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничьях, а также в закавказском регионе в целом. Мы продолжим свое участие в этих дискуссиях, параллельно ставя вопрос об их географическом переносе.

— Остальные участники женевских дискуссий согласны с необходимостью их переноса или есть некие препятствия с их стороны?

— Все решения в рамках дискуссий принимаются консенсусом. Наши югоосетинские и абхазские друзья нас поддерживают. Будем продолжать работу с другими участниками. Дипломатический процесс идет. Когда и если мы будем готовы объявить что-то, мы это сделаем официально.

«Планов как-то ущемлять интересы Армении у нас нет и быть не может»

— Региональные интересы у России совпадают и с Арменией. Недавно там приняли закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Вы отмечали, что Армении будет сложно сближаться с ЕС, оставаясь при этом членом ЕАЭС. Возможно ли исключение Еревана из каких-либо форм взаимодействия в Евразийском экономическом союзе? Снижается ли участие государства в работе ЕАЭС?

— Речь идет не о том, что Россия или кто-то еще хочет Армению исключить или нанести ущерб в контексте нашего очень развитого экономического сотрудничества. У нас товарооборот за прошлый год составил порядка $12 млрд, продемонстрировав существенный рост. Планов как-то ущемлять интересы Армении у нас нет и быть не может. Это наш союзник, стратегический партнер, с которым нас связывает, точно так же как с Грузией, многовековая общая история, общая победа в Великой Отечественной войне, 80-летие которой мы, надеюсь, совместно отметим 9 мая.

Дело в том, что объективно одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно, поскольку эти союзы имеют разное таможенно-тарифное регулирование, это разные по своей сути экономические блоки. Соответственно, армянским коллегам, видимо, предстоит на каком-то этапе определиться, в каком направлении они следуют: в направлении интеграции в Евросоюз или продолжения участия в евразийской интеграции по линии ЕАЭС. Это участие дает очевидные выгоды населению Армении. И выражается это прежде всего в очень существенных цифрах роста ВВП Армении. В последний год это порядка 6%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

С другой стороны, что такое Евросоюз на данном этапе для Армении и других стран? Это набор требований, критериев с туманными перспективами вступления. Если Армения пойдет по пути европейского выбора, это объективно повлечет за собой пересмотр тех устоявшихся экономических отношений, которые сегодня существуют по линии ЕАЭС у Еревана с его партнерами. Наверное, это будет достаточно болезненный процесс, в том числе, к сожалению, для населения Армении. Логично предположить, что руководство страны будет объяснять своему населению, что она может потерять, выходя из ЕАЭС, и что она реально может приобрести от членства в Евросоюзе.

Это всё в основном эфемерные идеологемы, а не реальное экономическое сотрудничество. Даже сегодня товарооборот Армении с каждой из стран Евросоюза в разы ниже, чем с Россией. Не говоря уже о том, что ЕС открыто проводит враждебную политику в отношении России, ключевого экономического партнера и стратегического союзника Армении. Она заключается в уже навязчивом, маниакальном стремлении нанести России стратегическое поражение и ослабить нашу страну, в блокировании любых действий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование кризиса на Украине, на достижение мира, в попытках вбить клин в отношениях между Россией и ее стратегическими партнерами и союзниками по линии СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В официальном Ереване, я надеюсь, видят эту ситуацию и соответствующим образом ее оценивают. Пока Армения не выходит ни из каких структур Евразийского экономического союза. Мы очень высоко оцениваем ее успешное председательство в ЕАЭС в минувшем 2024 году, так что сотрудничество у нас продолжается. Представители страны также активно участвуют во всех мероприятиях органов СНГ, во всех экспертных встречах.

«Мы благодарны государствам, которые предлагали и предлагают свои площадки»

— Сейчас всё внимание приковано к дискуссиям между Россией и США. В контексте украинского урегулирования они проходят в Эр-Рияде, а по нормализации двусторонних отношений — в Стамбуле. Рассматривает ли Россия иные площадки для переговоров с американской стороной?

— Мы прежде всего благодарны всем тем государствам, которые предлагали и предлагают свои площадки для российско-американских контактов по нормализации отношений и по поиску путей политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. Мы всем очень признательны, мы это очень высоко ценим. Но при всей важности темы оптимального подбора места проведения переговоров самое важное — это их содержание и результат. И мы нацелены прежде всего на достижение конкретного практического и устраивающего обе стороны результата, будь то нормализация российско-американских отношений или поиски путей урегулирования украинского кризиса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Возможно ли трехстороннее взаимодействие Россия – США – Украина?

— До сих пор мы вели и ведем диалог с Соединенными Штатами Америки как с по-прежнему ключевым союзником и спонсором Украины, хотя эта американская администрация обозначает новые подходы, отличные от предыдущей. Но киевский режим, к сожалению, демонстрирует свою недоговороспособность, отсутствие воли к миру, в том числе нарушая одобренный им же на словах мораторий на удары по энергообъектам России и Украины.

Мы фиксируем эти удары с 18 марта практически в ежедневном режиме, в то время как Россия честно и добросовестно соблюдает этот мораторий. Настолько добросовестно, что, когда последовал приказ Верховного главнокомандующего прекратить атаки на объекты энергоструктуры Украины, наши военные сбили семь российских беспилотных аппаратов, которые уже летели на соответствующее задание. С киевской стороны мы ничего подобного, к сожалению, не видим.