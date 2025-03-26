Меняют ориентацию: почему Армения засобиралась в Евросоюз

В Армении на финишную прямую вышло рассмотрение вопроса о евроинтеграции страны. Депутаты профильной комиссии одобрили соответствующий законопроект, утром 26 марта парламент принял документ в финальном чтении. «Известия» разбирались в ситуации.

Депутаты поспорили о евроинтеграции

Профильная комиссия армянского парламента одобрила законопроект о вступлении страны в Евросоюз. В ходе обсуждения в документ было внесено несколько существенных правок. Так, термин «интеграция» из проекта вычеркнули, в преамбуле теперь говорится о «старте процесса членства». Кроме того, исчезло упоминание о единой воле армянского народа, зато появились тезисы о стремлении страны к развитию демократических институтов, повышению благосостояния и укреплению безопасности.

Фото: Global Look Press

В ходе обсуждения в комиссии разгорелись оживленные споры. Один из вопросов касался того, есть ли какая-то реакция от Евросоюза на законопроект. Замглавы МИД страны Паруйр Ованнисян по этому поводу сообщил, что в Брюсселе якобы ждут окончательного утверждения документа, только после этого будут его оценивать. «Я хорошо знаком со стилем работы ЕС, они никогда не ждут второго или третьего чтения. Они либо сразу реагируют положительно, либо вообще не реагируют», — ответил на это оппозиционный депутат Армен Геворкян.

Несколько других парламентариев удивились идее о том, что сближение с Евросоюзом поможет укрепить безопасность страны. По их словам, ЕС не является оборонной организацией, этот вопрос европейцы решают в рамках НАТО. В ответ один из авторов законопроекта Артак Зейналян сообщил, что Армения в случае сближения с ЕС якобы станет «частью европейской системы безопасности». «Это многокомпонентный вопрос. Речь идет не только о вооруженных силах или обороне, но и об экономике, демократии и институтах», — заявил он.

В свою очередь, замглавы МИД Паруйр Ованнисян сообщил, что Ереван и Брюссель уже наладили ряд контактов. По его словам, стороны провели два обсуждения внешнеполитических и оборонных вопросов, Армения также подала заявку на участие в программе «Европейский инструмент мира». Наконец, на границе Армении и Азербайджана действует миссия евронаблюдателей. «ЕС становится важнейшим партнером в сфере безопасности», — заключил он.

Фото: Global Look Press/Hannes P Albert

Оппозиционные депутаты этим ответам сильно удивились, некоторые из них отметили, что Евросоюзу сейчас не до армянских проблем. Другие напомнили, что буквально на днях Никол Пашинян обещал свернуть миссию евронаблюдателей после подписания мирного договора с Баку. Тем не менее большинство собравшихся одобрили документ, теперь законопроект в финальном чтении рассмотрят на заседании армянского парламента. Ожидается, что голосование состоится в период с 25 по 29 марта, после этого возможно назначение всеобщего референдума.

Россия предупреждает о последствиях

Армения поставила под сомнение свою традиционную внешнеполитическую ориентацию на Россию после потери Карабаха в 2023 году. Ереван тогда обвинил Москву в том, что она не помогла отстоять регион, не помешала наступательным операциям Азербайджана. Российская сторона неизменно подчеркивала, что миротворцы в Карабахе действовали в соответствии со своим мандатом, а от услуг ОДКБ Армения отказалась сама, когда решила не размещать на своей территории миссию организации.

На этом фоне отношения Москвы и Еревана пережили период острого охлаждения. Так, стороны согласовали вывод российских пограничников из аэропорта Звартноц, а также с армяно-иранской границы и с КПП «Маргара» на армяно-турецкой границе. Кроме того, в закавказской республике объявили о заморозке своего участия в ОДКБ, перестали принимать российские платежные карты «Мир», отказались от трансляции ряда российских телепередач и грозили блокировкой целым телеканалам.

Гранада. Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон (слева направо) во время встречи на полях саммита Европейского политического сообщества Фото: TASS/Kay Nietfeld

В это же время Армения стала сближаться с Евросоюзом. Знаковой в этом смысле стала осень 2023 года, когда Никол Пашинян посетил два крупных европейских мероприятия. Сначала на саммите в испанской Гранаде он встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После переговоров политики заявили, что Армения и ЕС «стоят плечом к плечу». Потом на заседании Европарламента армянский премьер сказал, что Ереван готов максимально сблизиться с европейским объединением.

Предметные разговоры о евроинтеграции начались весной 2024 года. Тогда глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что в руководстве республики активно обсуждают вопрос возможного членства. «Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних трех-четырех лет, в Армении дискутируются новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, что в этом ряду есть также идея вступления в ЕС. Посмотрим, каким будет итог», — говорил он.

Тогда же Европарламент принял резолюцию, допускающую предоставление закавказской республике статуса страны-кандидата. После этого несколько армянских НКО и НПО создали инициативную группу и начали собирать подписи под петицией с требованием провести в стране референдум о евроинтеграции. В поддержку документа в итоге высказались 60 тыс. человек, после этого вопрос обсудили в правительстве и направили на рассмотрение в парламент. В начале февраля этого года соответствующий законопроект депутаты одобрили в первом чтении.

В России не раз предупреждали, что Армения не сможет одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС. «Что значит это членство в ЕС — сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров, услуг, людей, капиталов, там другая, там другие нормы», — говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Фото: ТАСС/Игорь Скабелин

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук при этом подчеркивал, что разрыв с ЕАЭС обернется для Еревана тяжелыми последствиями. По его словам, Армении в этом случае грозит рост цен на продовольствие и электроэнергию, сокращение экспорта на 70–80%, депопуляция и рост безработицы. «Членство в ЕАЭС — это привилегия, а с учетом экономических и социальных проблем, с которыми сталкивается Европейский союз, вступление в ЕС можно сравнить с покупкой билета на «Титаник», — отмечал он.

Что говорят эксперты

Армянский политолог Аршалуйс Мгдесян полагает, что закон о евроинтеграции примут в ближайшее время.

— Я считаю, что в данном случае речь не идет о реальном вступлении Армении в ЕС. Пока такой перспективы совершенно не просматривается, на Западе множество внутренних конфликтов, администрация США находится в жестком клинче с Брюсселем, им сейчас точно не до Армении. Поэтому я думаю, что в данном случае речь идет исключительно о внутриполитической борьбе. Дело в том, что в следующем году в Армении пройдут парламентские выборы. Правящая команда считает, что прозападная повестка добавит ей очков, поэтому периодически будет создавать соответствующие инфоповоды, — объясняет он.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Завотделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков говорит, что Пашиняну выгодно представить происходящее как низовую инициативу, которую власти просто не могут игнорировать.