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Ждать и проверить: Ереван отложил на два месяца законопроект о сближении с ЕС

Какие сейчас у Армении внешнеполитические приоритеты
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Фото: REUTERS/Nicola Landemard
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В Армении на два месяца отложили рассмотрение законопроекта о начале процесса вступления в ЕС, выяснили «Известия». Ранее парламент принял документ в первом чтении, второе должно было состояться 25 марта. В парламенте допустили, что рассмотрение могли перенести из-за недостаточной поддержки населением политики властей. По последним опросам, более 65% граждан негативно оценивают работу премьера Никола Пашиняна. Кроме того, Ереван сейчас озабочен другими внешнеполитическими вопросами, основной среди которых — подписание мирного соглашения с Баку. Можно ли отсрочку рассматривать как изменение внешнеполитического курса Армении — в материале «Известий».

Армения пока не вступает в ЕС

Как сообщил «Известиям» депутат от оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян, в парламенте республики отложили рассмотрение законопроекта о начале процесса вступления в ЕС на два месяца.

— Во время последнего рассмотрения документа в начале марта (комиссией по евроинтеграции, а не всем парламентом. — «Известия») произошла внезапная ситуация. Решили отложить рассмотрение на два месяца. Пока этот вопрос на повестке не стоит, — сказал он.

Остальные депутаты, с которыми пообщались «Известия», не опровергли, но и не подтвердили перенос заседания по этому вопросу на май. По информации «Известий», точной даты заседания пока нет.

9 января правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС. После этого 12 февраля документ в первом чтении принял парламент республики. Изначально второе чтение должно было состояться 4 марта, однако его перенесли, обосновав такое решение «техническими причинами». После этого в СМИ писали, что второе чтение запланировали на 25 марта.

Сообщалось, что причиной отсрочки стала преамбула к документу, в которой дается политическая оценка устремлений народа в ЕС. Замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян ранее предложил изъять преамбулу из законопроекта. По его словам, этот документ — не заявка на вступление в ЕС. Авторы не высказали никаких предложений в перерыве между первым и вторым чтениями. Не исключено, что власти республики откладывают рассмотрение законопроекта из-за недостаточной поддержки евроинтеграции населением, считает Гегам Манукян.

— Принятие закона само по себе еще не подразумевает членства в ЕС. Принятие закона означает, что в Армении есть много граждан, которые считают, что ЕС — более выгодный путь, чем ЕАЭС, — сказал ранее Никол Пашинян.

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Никол Пашинян анонсировал референдум

По словам армянского премьера, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума. В Москве неоднократно подчеркивали: невозможно быть одновременно участником Евразийского экономического союза и Евросоюза. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что РФ рассматривает обсуждение этого законопроекта как начало выхода Еревана из ЕАЭС. Согласно подсчетам, экспорт из Армении в этом случае сократится на 80%, и заместить потери альтернативными направлениями будет невозможно даже в среднесрочной перспективе.

Так или иначе, Армения в ближайшее время не сможет вступить в Евросоюз. У республики нет даже общей границы с объединением. Сейчас официальный статус кандидата на присоединение к ЕС имеют девять государств, среди которых Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Украина.

Для вступления Армении необходимо провести ряд реформ в национальном законодательстве, сфере рыночной экономики и защиты прав человека. В республике высокие показатели безработицы, а малый бизнес в основном находится в «серой» зоне, утверждают некоторые эксперты, отмечает директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. Тем не менее, по ее словам, формально экономика Армении соответствует Копенгагенским критериям, выполнение которых требуется для вступления в Евросоюз. Сейчас Армения и ЕС не могут запустить безвизовый режим, так как Ереван должен улучшить ситуацию в сфере пограничного контроля и миграции. Некоторые эксперты полагают, что Евросоюз с помощью Армении пытается лишь закрепить свои позиции на Южном Кавказе в условиях геополитического противостояния с Москвой.

Что сейчас происходит в Армении

Не исключено, что рассмотрение документа решили отложить в том числе из-за изменения отношений между Россией и США, что заставляет Ереван корректировать свои действия, полагает Гегам Манукян.

— То, что творится на мировой политической арене, меняет всю внешнеполитическую атмосферу, и правящая фракция просто решила отложить этот неуместный законопроект, — говорит он.

В СМИ писали, что после начала переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа Никол Пашинян поручил госорганам страны восстановить связи и контакты с российскими коллегами. Армянский премьер якобы рекомендовал активно участвовать в совместных мероприятиях в связи с «последними геополитическими изменениями». Там утверждают, что это связано с укреплением Россией своих позиций в регионе.

Тем не менее заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов считает, что перенос рассмотрения законопроекта не стоит однозначно воспринимать как радикальную смену внешнеполитического курса Еревана.

— Для Армении сейчас приоритет — это нормализация отношений с Азербайджаном и попытка нормализации с Турцией. Кроме того, команда Пашиняна рассчитывает, что известие о согласовании мирного соглашения с Баку будет позитивно воспринято в структурах Евросоюза, — говорит «Известиям» эксперт.

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Ереван и Баку обменялись новыми обвинениями

Ереван сейчас как раз озабочен процессом урегулирования отношений с Баку, который идет не гладко. В течение последней недели неоднократно появлялись сообщения с азербайджанской стороны об обстрелах на границе с армянских позиций. Минобороны Армении опровергло эти обвинения.

Ереван призвал к совместному расследованию сообщений о стрельбе на передовой и попросил Баку предоставить имеющиеся у него факты о нарушениях, но тот отклонил предложение Пашиняна. Как передают азербайджанские СМИ, МИД этой страны назвал подобный призыв искажением реальности, вновь заявив якобы о «широкомасштабной милитаризации Армении, размещении наступательного оружия в приграничных районах».

Впрочем, 13 марта МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс. В Армении пояснили, что ждут от Азербайджана предложений по поводу места и даты подписания документа.

20 марта Никол Пашинян предложил Ильхаму Алиеву начать консультации вокруг подписания согласованного проекта мирного договора между республиками. «Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания. Я готов поставить свою подпись под этим документом», — заявил армянский премьер в соцсети.

Однако идея подписания мирного соглашения с Баку и урегулирования отношений с Анкарой, мягко говоря, непопулярна в армянском обществе, говорит Вадим Муханов. В последнее время рейтинг действующих властей падает. По данным исследования службы Gallup International за 12 марта, более 65% участников негативно оценивают работу Пашиняна. Позитивно — лишь 9%. Для наглядности: в октябре 2024-го работой премьера были недовольны 41,5% участников, а 20,4% — скорее одобряли его деятельность.

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