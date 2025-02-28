Сочиняемый союз: Армения может снова рассмотреть закон о вступлении в ЕС

Парламент Армении в начале марта может во втором чтении рассмотреть законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз, сообщили там «Известиям». 12 февраля законодательный орган принял документ в первом чтении. Тем не менее решение о присоединении страны к ЕС будет приниматься путем всенародного референдума, а сам документ носит демонстративный характер. К тому же Ереван по-прежнему не намерен выходить из ЕАЭС, хотя Москва неоднократно предупреждала, что усидеть на двух стульях будет невозможно. Впрочем, на фоне диалога Москвы и Вашингтона позиции Брюсселя значительно слабеют, чего пока, возможно, не хотят замечать армянские власти, считают эксперты. Может ли в новых реалиях измениться политика Еревана — в материале «Известий».

Армения готовится вступать в ЕС

Армянский парламент в начале марта планирует во втором чтении рассмотреть законопроект о начале процесса вступления в ЕС, сообщил «Известиям» глава фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

— На данный момент, скорее всего, это (рассмотрение законопроекта. — «Известия».) будет на следующем пленарном заседании, на следующей неделе. Но это зависит от решения правящего большинства, — сказал он.

По информации «Известий», этот вопрос может быть рассмотрен 3–4 марта. Тем не менее один из источников утверждает, что конкретная дата еще не согласована, а информация о проведении заседания в эти дни не соответствует действительности.

9 января правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС. После этого 12 февраля документ в первом чтении принял парламент республики. Его поддержали 63 депутата, против выступили семь. Из трех фракций «за» отдали голос лишь представители правящей — «Гражданский договор». Оппозиционная фракция «Армения» в голосовании не участвовала, другая — «Честь имею» — высказалась против.

Этот документ не следует воспринимать как заявку на немедленное вступление в Евросоюз. Его основная цель — обозначить готовность Армении к работе по сближению с ЕС. Решение о вступлении страны в объединение должно быть принято путем всенародного референдума.

Армянский премьер Никол Пашинян подчеркивал, что стране комфортно в ЕАЭС, но значительная часть народа, по его словам, желает вступления в ЕС. В итоге республике придется сделать выбор. «Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там — другие нормы», — сказал 9 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что вступление в ЕС — суверенное решение той или иной страны.

Однако стоит учесть, что процесс присоединения к Евросоюзу для Армении может быть весьма тернистым. А некоторые эксперты и вовсе считают, что интеграция Еревана — нереализуемая инициатива. К примеру, Турция ожидает вступления в ЕС с 1999 года. Кроме того, на присоединение претендуют, например, такие страны, как Северная Македония, Черногория или Сербия — они куда более тесно связаны с европейским пространством, нежели Армения. Также стоит учитывать фактор Азербайджана, который сотрудничает со странами ЕС, в том числе в энергетической сфере. На этом фоне Брюссель может побояться обострения отношений с Баку из-за непростых армяно-азербайджанских контактов. Ведь включение Армении в ЕС вряд ли позволит объединению сохранять нейтралитет.

Нынешнее сближение Армении и ЕС происходит на фоне осложнения отношений Еревана и Москвы, после того как Азербайджан полностью взял под контроль Нагорный Карабах. У Армении значительно охладились отношения с ОДКБ, а в феврале 2024-го она и вовсе заморозила свое участие в организации, а также отказалась от выплаты членского взноса. РФ, впрочем, отвергает любые обвинения в бездействии ОДКБ, поскольку для разрешения этого конфликта с точки зрения международного права не могли быть задействованы механизмы коллективной обороны.

Что может повлиять на позицию Еревана

В феврале 2024-го, параллельно с заморозкой Ереваном участия в ОДКБ, Армения и ЕС приняли решение работать над амбициозным расширением двустороннего сотрудничества. А 13 января 2025 года Брюссель решил начать диалог с Ереваном об упрощении получения виз. В Европейском фонде мира также заявили, что выделят Армении €10 млн помощи.

Но в последнее время Европа озадачена немного другими вопросами. У Брюсселя накаляются отношения с США, поскольку ЕС не приветствует шаги Вашингтона, направленные на урегулирование украинского кризиса. Там неоднократно выражали опасения, что диалог может состояться без них. В Европе озабочены своим будущим: 17 и 18 февраля представители нескольких стран собирались в Париже, чтобы обсудить безопасность региона и перспективы мира на Украине.

Между тем новая администрация США начала вести диалог с российской стороной. 12 февраля Дональд Трамп пообщался с Владимиром Путиным. Это был первый разговор лидеров ровно за три года — в последний раз Путин разговаривал еще с Джо Байденом 12 февраля 2022-го. 18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая за несколько лет очная встреча российской и американской делегаций. А уже 27 февраля в Стамбуле вновь прошли переговоры между представителями РФ и США.

Ереван ранее принял курс на сближение и с Вашингтоном. 14 января США и Армения подписали хартию о стратегическом партнерстве, после чего республика стала единственной страной в южнокавказском регионе, с кем у Штатов будет действовать подобное соглашение. В ноябре США приостановили стратегический диалог с Грузией.

Но серьезных обязательств перед Ереваном Вашингтон брать на себя не собирается. Соглашение не подразумевает предоставление Армении таких же гарантий безопасности, какие, к примеру, действуют между США и Израилем. Согласно документу, Армения получит помощь от США для экономических и военных реформ, но это не означает прямого вмешательства американской армии в возможный конфликт.

На фоне диалога США и РФ позиции Брюсселя постепенно слабеют, но пока нет предпосылок к тому, чтобы Ереван в этих условиях сменил внешнеполитический курс, говорит «Известиям» заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

— На сегодняшний момент мы видим обратную тенденцию, Армения намерена и дальше сближаться с ЕС. Факт переговоров российско-американской делегации и раскол в европейских элитах пока не повлиял на позицию Еревана, — говорит он.

По его словам, сейчас они намерены и дальше все силы бросить на «условную евроинтеграцию».