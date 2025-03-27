В тени занавеса: Евросоюз может отменить безвиз с Грузией

ЕС допускает отмену безвизового режима с Грузией после принятия в ней нового закона об иноагентах, сообщил «Известиям» депутат Европарламента Томаш Здеховский. По его словам, если документ будет утвержден, то нельзя исключать и дальнейших санкций против Тбилиси. В финальном чтении его рассмотрят в апреле, заявили «Известиям» в правящей партии. Год назад принятие законопроекта «о прозрачности иностранного влияния» вызвало массовые протесты в республике и резкую критику со стороны Запада. Почему сейчас ужесточенная версия документа не сопровождается акциями и как после этого могут развиваться отношения Тбилиси и Брюсселя — в материале «Известий».

Реакция ЕС на законопроект об иноагентах в Грузии

18 марта парламент Грузии принял во втором чтении законопроект об иноагентах. В финальном, третьем его планируют рассмотреть в начале апреля, сообщили «Известиям» в правящей партии «Грузинская мечта».

— Через две недели рассмотрим в третьем чтении, на первой неделе апреля. Приблизительно во вторник или в четверг будем рассматривать, — сказал депутат Шота Хабарели.

ЕС допускает отмену безвиза с Грузией в случае принятия нового закона, сообщил «Известиям» депутат Европарламента Томаш Здеховский. Этот режим между сторонами установлен с 2017 года.

— Процесс либерализации визового режима ЕС тесно связан с постоянным выполнением конкретных контрольных показателей, включая верховенство закона, уважение прав человека и функционирование демократических институтов. Если принятие закона об иностранных агентах будет оценено как серьезное отступление от этих обязательств, у ЕС есть механизмы для инициирования процесса приостановления, — сказал он.

Такое решение потребует тщательной оценки и консенсуса среди государств-членов, но оно остается в рамках инструментария ЕС, подчеркнул Здеховский, хотя ЕС не исключает и введения новых санкций против Тбилиси в случае принятия документа.

— Если предлагаемый закон об иностранных агентах будет принят и будет рассматриваться как инструмент подавления гражданского общества или политического инакомыслия, нельзя исключать дальнейших мер, включая санкции, — сказал он.

Европарламент ранее уже призвал к целевым санкциям против конкретных лиц, подчеркнул депутат. В январе 2025-го Совет ЕС частично приостановил действие безвизового режима на неопределенный срок для ряда грузинских дипломатов и должностных лиц.



Грузинский документ называется «Акт о регистрации иностранных агентов», и он точная копия американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act). Он определяет понятие иноагента, регулирует порядок его регистрации и представление финансовой декларации. Статус иноагента могут получить не только юрлица с иностранным финансированием, но и физические. За уклонение от требований им будет грозить уголовная ответственность.

Упрощенную версию законопроекта грузинские власти приняли в прошлом году, документ назывался «о прозрачности иностранного влияния». Тогда в республике появился список НПО и СМИ, которые получают более 20% доходов из зарубежных источников. Но важный момент: уклонение от регистрации влекло за собой не уголовную ответственность, а штраф в размере более $9 тыс.

Принятие законопроекта сопровождалось крупными протестами. Несколько раз они перерастали в столкновения с силовиками. Сейчас же обстановка в республике спокойная, говорит Шота Хабарели. Он связывает это с прекращением финансирования оппозиции со стороны Запада

Регулирование работы НКО и НПО — особо острый вопрос для Грузии. Из более чем 30 тыс. некоммерческих организаций, зарегистрированных в республике, около 25 тыс. в течение многих лет бездействовали. В 2023-м оборот НКО на территории Грузии составил 254,2 млн лари (более $88 млн). Почти 90% таких организаций в республике скрывают информацию о своих денежных грантах, следует из исследования «Грузинской мечты». 97% неправительственных организаций не публикуют ежегодные отчеты, а у 62% НПО не указаны сведения об их донорах.

В Тбилиси НПО обвиняли в дестабилизации политической обстановки. В качестве примера премьер-министр Ираклий Кобахидзе приводил организацию «Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED), которая финансировалась USAID. На парламентских выборах в 2020-м эта организация подтасовала результаты параллельного подсчета итогов голосования, что должно было спровоцировать протесты, подчеркивал премьер.

Вероятно, именно по этим причинам власти пошли на принятие закона в преддверии парламентских выборов, которые прошли 26 октября 2024-го. Выборы в законодательный орган считаются важнейшими в республике.

Отношения Грузии и Запада

После рассмотрения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», а также утверждения закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским) у Тбилиси значительно охладились отношения с Западом. Против документа выступили ЕС, США при администрации Джо Байдена, Совет Европы и международные организации — ОБСЕ, ООН.

На тот момент верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что двери объединения будут закрыты для Грузии, если ее правительство продолжит свой курс. В ЕС тогда заявили о фактической приостановке процесса вступления республики в объединение. Оно также частично приостановило финансовую помощь Тбилиси.

Закон раскритиковали Эстония, Нидерланды, Швеция, Чехия. Германия отдельно заявила о прекращении финансовой поддержки. Интересно, что в ноябре 2024-го турецкие власти тоже подготовили законопроект о противодействии иностранному влиянию, но тогда заявлений с критикой Анкары со стороны Запада не было.

Документ обострил и раскол внутри страны: прозападный экс-президент Саломе Зурабишвили, которая считалась лидером оппозиции, наложила вето на закон. Парламент позже преодолел его.

В Тбилиси такую резкую реакцию на принятие закона связали с желанием Запада открыть в стране «второй фронт» в конфликте на Украине. К слову, именно обещание о гарантированном сохранении мира «Грузинская мечта» использовала в преддверии голосования.

Парламентские выборы, на которых победила «Мечта», тоже сопровождались протестами. К ним спустя пару дней после голосования призвала как раз экс-президент. Оппозиционные прозападные партии сложили свои мандаты, и в итоге впервые в Грузии собрался однопартийный парламент. После этого волнения сопровождали все крупные политические события — выборы нового президента, которым стал Михаил Кавелашвили, а также его инаугурацию.

Протесты начали стихать только недавно. Стабилизация обстановки была зафиксирована как раз с приходом новой администрации США, началом диалога Вашингтона и Москвы и ограничениями на деятельность USAID.

Сейчас принятие нового закона об иноагентах вряд ли радикально отразится на отношениях Грузии с Западом, говорит «Известиям» экс-глава аппарата президента Грузии Петре Мамрадзе.

— Всё радикально изменилось, потому что администрация Трампа начала свою работу с заявления о том, что вмешательство и финансирование, оказанное НКО в разных странах, способствовало только дестабилизации обстановки, — заметил он.

Что касается Евросоюза, то он может и пойдет на введение каких-то санкций, но радикального изменения в отношениях ждать не стоит. У объединения сейчас достаточно своих политических перипетий на фоне начала диалога РФ и США по урегулированию украинского конфликта, поэтому у них элементарно нет ресурса давить на Тбилиси, полагает Мамрадзе.

Если рассмотреть формальные моменты, то здесь у Евросоюза тоже не так много рычагов давления. У Грузии сейчас все еще остается статус «кандидата» в ЕС, и механизма отмены этого статуса после его предоставления не существует.

Евросоюз может приостановить переговоры о вступлении, пересмотреть отчеты о работе для стран-кандидатов, Европейская комиссия способна сделать статус кандидата неактивным или полностью отменить финансовую помощь. Но в ноябре 2024-го Грузия сама отказалась от переговоров о вступлении в Евросоюз, она отложила их до конца 2028-го. Также на этот срок Тбилиси отверг все грантовые средства со стороны ЕС. На этом фоне власти США при Байдене приостановили стратегическое партнерство с республикой.