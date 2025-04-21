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Говорим и показываем: зачем финтех-компаниям медиа и телеком

Инвестиции Freedom Holding Тимура Турлова в телеком-направление могут достичь $2 млрд
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ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Медиа и телекоммуникации уже давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Без связи и передачи информации представить себе реальность практически невозможно, и многие финтех-компании сегодня стараются занять и эту нишу, встраивая ее в свои экосистемы. В России, например, банковские карты есть у всех операторов «большой четверки», а банки создают собственных мобильных операторов. Эта же тенденция наблюдается и на постсоветском пространстве. В Казахстане, к примеру, Freedom Holding Тимура Турлова, активно вкладывается в развитие телекоммуникационной инфракструтуры, развитие СМИ и онлайн-платформ. О том, как телекоммуникационная отрасль, которая в находится в стадии активного развития, может стать новой точкой роста для компаний финтеха в ближайшие годы – в материале «Известий».

Концентрация ресурсов

Тимур Турлов строит финансовый холдинг более 16 лет. Турлов начинал с брокерского направления, которое довольно быстро стало крупнейшим в Казахстане. Несколько лет назад к нему был добавлен Freedom Bank, страховые компании Freedom Insurance и Freedom Life, lifestyle-направление (сервисы Aviata, Arbuz.kz, Chockotravel и Ticketon) и платежная система Freedom Pay. Все сервисы для частных лиц были объединены в суперприложении Freedom SuperApp, которое заработало в прошлом году.

В 2023-м холдинг пополнился еще одним направлением, получившем название Freedom Telecom. Объясняя причину его появления, Турлов приводил в пример неутешительную статистику по стране: Казахстан находится в конце первой сотни стран по скорости широкополосного доступа в Интернет (88-е место в 2024 году, по данным Speedtest Global Index). Тимур Турлов уверен, что такое положение открывает широкие возможности для бизнеса и при этом позволяет ему сделать существенный вклад в улучшение качества жизни граждан.

Новоиспеченная компания стала развивать в стране широкополосный интернет-доступ и открытые Wi-Fi сети в крупных городах Казахстана, выстраивая с нуля всю необходимую инфраструктуру. Уже сейчас Freedom Telecom прокладывает линии оптоволокна по всей стране, устанавливает базовые станции и строит новые и приобретает уже работающие центры обработки данных (ЦОДы). В прошлом году компания достигла ряда договоренностей. Так, в январе состоялась сделка с телеком-оператором DITel за $1,1 млн. В марте Freedom Telecom купил у «Транстелекома» 7 ЦОДов за $100 млн, в сентябре был приобретен провайдер SilkNetCom LLP за $23,9 млн.

По оценке Турлова, совокупные инвестиции во Freedom Telecom могут достичь $2 млрд. Часть этой суммы будет покрыта из чистой прибыли холдинга, которая, к слову, только за октябрь-декабрь 2024 года превысила $70 млн. Основные же средства привлечены путем размещения облигаций и получения банковских кредитов. Freedom уже разместил два транша долговых ценных бумаг на Астанинской международной бирже (AIX) общим объемом в $400 млн с доходностью более 10% годовых в долларах. Номинал облигации составляет $1000, и они доступны частным инвесторам с брокерскими счетами в Казахстане.

В середине апреля Тимур Турлов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о результатах работы телеком-направления холдинга в городе Шымкент. По его словам, за 10 лет в местную инфраструктуру связи было вложено более $14 млн.

— Мы сделали бесплатный Wi-Fi в 57 точках, в этом году будет еще 300. Проложили более 800 км ВОЛС, обслуживаем порядка 300 организаций и хотим подключить прилегающие к городу поселки к широкополосному интернету, — написал Тимур Турлов у себя соцсетях.

Новые медиа

Но телеком — не единственное направление, которое активно развивает «Фридом Финанс». В прошлом году у Freedom Telecom появилась дочерняя структура под названием Freedom Media, которая призвана стать конкурентом ведущим онлайн-кинотеатрам и стриминговым платформам.

— Новоиспеченная медиа-платформа предназначена стать точкой сбора для любого типа развлекательного контента, включающего теле-шоу, фильмы, документальные ленты и иные эксклюзивные материалы различных жанров. Помимо функций стриминга, платформа будет предоставлять возможности для скачивания видеоматериалов с целью последующего офлайн просмотра, — отметили во Freedom Holding.

Инвестиции в проект составят порядка $54 млн за 5 лет. На сервисе Freedom Media уже представлены десятки тысяч фильмов и сериалов, в том числе с переводом на казахский, проводятся прямые трансляции спортивных мероприятий.

Помимо создания собственного контента, Тимур Турлов также инвестирует и в сторонние медиа. Так, в начале года стала известно, что он профинансировал появление нового ресурса Oninvest, посвященного инструментам глобального фондового рынка. Вдобавок бизнесмену принадлежит лицензия на издание в Казахстане, Турции, Азербайджане и Узбекистане локальных версий всемирно известного журнала о моде и стиле жизни Tatler.

Тимур Турлов был также автором создания информационного ресурса Qalam, который позиционируется как «новый мультимедийный проект, посвященный истории и культуре мира, как они видятся из Казахстана и Центральной Азии». Над ним работает команда опытных журналистов, историков и краеведов.

— До прошлого года мы работали в понятных и привычных для нас направлениях, выход на новые рынки казался риском. На старте ты не знаешь, как сработает твоя инициатива, какая команда соберется под проект, какой в итоге получится продукт из всех имеющихся пазлов, как вообще новую компанию примет рынок, клиенты и регуляторы, — заявлял журналистам Тимур Турлов в конце 2024-го.

Сегодня понятно, что телеком и медиапроекты позволят Freedom Holding существенно нарастить клиентскую базу, которая уже насчитывает около 5 млн пользователей, а также дополнить экосистему недостающими сервисами для повседневной жизни.

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