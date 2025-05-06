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В самарском аэропорту Курумоч сняли временные ограничения на работу

В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги сняли ограничения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В самарском аэропорту Курумоч сняли временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом 6 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Самара (Курумоч) в 06:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.

Кроме того, представитель Росавиации добавил, что в 6:06 мск были сняты ограничения в ивановском аэропорту Южный, калужском Грабцево, ярославском Туношна, а также в нижегородском Стригино.

Он уточнил, что ограничения были введены для того, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

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Кореняко в этот же день сообщил о том, что в аэропортах Самары, Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги ввели ограничения на работу. По его информации, данные меры были приняты в целях безопасности.

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