В самарском аэропорту Курумоч сняли временные ограничения на работу

В самарском аэропорту Курумоч сняли временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом 6 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Самара (Курумоч) в 06:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.

Кроме того, представитель Росавиации добавил, что в 6:06 мск были сняты ограничения в ивановском аэропорту Южный, калужском Грабцево, ярославском Туношна, а также в нижегородском Стригино.

Он уточнил, что ограничения были введены для того, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Кореняко в этот же день сообщил о том, что в аэропортах Самары, Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги ввели ограничения на работу. По его информации, данные меры были приняты в целях безопасности.