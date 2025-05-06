Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Волгограда и Саратова
В аэропортах Калуги, Волгограда и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом 6 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 01:14 мск также введены на работу аэропорта Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC). Ранее ограничения были введены в аэропортах Волгоград (Гумрак; URWW) и Саратов (Гагарин; UWSG)», — написал он в своем Telegram-канале.
Уточнялось, что воздушные гавани на время действия принятых мер не принимают и не отправляют авиарейсы.
Кореняко в этот же день сообщил, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позднее представитель Росавиации добавил, что такие ограничения также введены на работу аэропорта в Шереметьево.