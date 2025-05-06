Временные ограничения ввели в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля

В аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом 6 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были также введены на работу аэропортов: Иваново (Южный); ​Нижний Новгород (Стригино; UWGG); ​Ярославль (Туношна)», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Уточняется, что в целях безопасности воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

Кореняко в этот же день сообщил, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в 00:57 мск ввели временные ограничения, а в 01:15 мск их также ввели на работу аэропорта Шереметьево. Позже, в 03:39 мск, были сняты ограничения в Шереметьево и Внуково.