В самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения на работу
В самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 6 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения в 02:00 мск также введены на работу самарского аэропорта Курумоч (код ИКАО: UWWW)», — говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
Кореняко в этот же день сообщал о том, что в аэропортах Калуги, Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов.