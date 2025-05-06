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ФСБ рассекретила документы по розыску нацистских преступников в годы ВОВ
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ФСБ рассекретила документы по розыску нацистских преступников в годы ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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За годы Второй мировой войны органы госбезопасности СССР зафиксировали 54 тыс. фактов преступлений нацистов. Соответствующие архивные документы 6 мая опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Российская контрразведка располагает достоверной информацией о нацистских преступниках и их пособниках, совершивших преступления в период Второй мировой войны, не имеющие срока давности. Соответствующая информация по мере рассекречивания будет предаваться гласности», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что работа по установлению лиц, виновных в действиях против советских граждан, и документированию совершенных ими преступлений началась органами госбезопасности в первый год Великой Отечественной войны после освобождения первых оккупированных районов Московской области. По данным ФСБ, всего было опрошено более 250 тыс. потерпевших, задокументировано 54 тыс. фактов преступлений нацистов с неоспоримыми доказательствами совершенных ими преступлений против населения СССР.

Сейчас работу по установлению и документированию фактов злодеяний нацистов против мирного населения продолжают российские контрразведчики. Виновные в совершении преступлений против мирного населения России будут разысканы и привлечены к ответственности, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, указано в ведомстве.

В Центральном архиве ФСБ РФ сохранились материалы, отражающие результаты работы советских органов госбезопасности по розыску нацистских преступников и их пособников, которые уже рассекречены и в скором времени будут опубликованы на сайте ведомства.

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ФСБ РФ 5 мая опубликовала архивные документы про членов Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ), которые осуществляли подрывную деятельность и помогали националистическим подпольщикам на территории СССР после окончания Великой Отечественной войны.

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