Члены Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) осуществляли подрывную деятельность и помогали националистическим подпольщикам на территории СССР после окончания Великой Отечественной войны. Соответствующие архивные документы 5 мая опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) к 80-летию Победы.

Из докладной записки следует, что «значительная часть» духовенства и монахов УГКЦ поддерживала связь с подпольем Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, запрещена в России. — Ред.) и оказывала ее боевикам материальную поддержку.

В результате оперативных мероприятий Министерства государственной безопасности (МГБ) СССР были задержаны 78 униатских священников, которые были замечены в связях с националистическим подпольем.

Также были организованы проверки, которые затронули 177 хозяйств бывших священников, 22 монастыря и монастырских подворий, где могли укрываться члены группировки. В ходе мероприятий было обнаружено 10 представителей ОУН, которые скрывались от властей.

В усадьбах шести бывших священников сотрудники госбезопасности обнаружили тайники и схроны с оружием, патронами и антисоветской литературой.

По результатам проверок было принято решение выселить 47 семей арестованных священников УГКЦ и 18 монахов, которые были замечены в связах с националистами. Также к выселению подготовили еще 24 священника и 318 монахов и монахинь униатской церкви.

Из числа арестованных отдельно была выделена фигура Хмелевского Николая Ивановича, викарного епископа 1876 года рождения. Ранее он был священником села Мшаны Львовской области, а также ректором духовной семинарии. В период нацистской оккупации он вошел в так называемый Украинский центральный комитет (УЦК, националистическая коллаборационистская организация. — Ред.) и был активным пособником германских властей.

После возвращения территорий под контроль СССР Хмелевский активно участвовал в подпольной деятельности ОУН и был связан с одним из руководителей бандеровцев Романом Шухевичем. С 1945 по 1958 год священник руководил униатским подпольем на советской территории.

Ранее, 3 мая, ФСБ опубликовала данные о потоплении Британией судов рейха с советскими пленными. Из них следует, что авиация Великобритании 80 лет назад разбомбила германские корабли с советскими военнопленными во время наступления на Нойнштадт в 1945 году, в результате из 12 тыс. человек выжило не больше 300.

30 апреля управление ФСБ России по Ивановской области рассекретило архивные документы касательно самоубийства Адольфа Гитлера, исследования тел его и Евы Браун и последних дней Третьего рейха.