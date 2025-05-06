Шольц пожелал удачи Мерцу перед назначением нового канцлера ФРГ

В своей прощальной речи уходящий канцлер Германии Олаф Шольц пожелал лидеру альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС), а также кандидату на пост главы правительства Фридриху Мерцу удачи. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале Phoenix.

«Уважаемый господин Мерц! Желаю вам больших успехов и удачи во всех задачах и вызовах, с которыми столкнетесь вы и ваше правительство! В трудные часы, которые обязательно наступят, я желаю вам встреч, из которых вы сможете черпать силы и уверенность», — сказал Шольц.

По словам уходящего канцлера ФРГ, за время правления он и его приближенные многократно брали на себя серьезную ответственность в решении национальных и международных вопросов. Шольц пожелал новой администрации быть сплоченной и рьяной в решении неизбежных трудностей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 мая отметил, что заявления Мерца не сигнализируют о его желании идти по пути нормализации отношений с Россией. Отвечая на вопрос «Известий» о готовности РФ работать с новыми немецкими властями, он подчеркнул, что Москва будет ориентироваться на слова и прежде всего действия нового канцлера.