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Сторонники ПЦУ отобрали два храма канонической УПЦ на западе Украины

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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) два храма в Черновицкой области. Об этом 5 мая сообщил украинский Союз православных журналистов (СПЖ).

«4 мая 2025 года в селе Банилов-Подгорный Черновицкой области сторонники ПЦУ при поддержке местных властей провели территориальное собрание, на котором «перевели» в структуру Думенко сразу два местных храма УПЦ», — указано в Telegram-канале.

Уточняется, что собрание проходило не в храмах, а на площади. Прихожане не принимали участия в данном мероприятии, что ставит под сомнение законность голосования.

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12 апреля СПЖ сообщил, что представители ПЦУ, избивая прихожан, захватили Николаевский храм канонической Украинской православной церкви, находящийся в селе Верхние Становцы Черновицкой области. После этого на территорию зашли сотрудники полиции, они оттеснили людей и сделали живой коридор.

Митрополит Феодосий 2 апреля обратился к жителям города Черкассы на Украине, предупредив о готовящемся Киевом штурме сразу двух храмов УПЦ. Феодосий отметил, что война против православия, развернутая властями Украины, охватывает всë новые регионы страны. Он уточнил, что ночью в Черновицкой области верующие буквально заняли круговую оборону, чтобы не допустить захвата боевиками «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Успенского собора. Теперь же Киев угрожает храмам УПЦ в Черкассах.

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