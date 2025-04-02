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Митрополит Феодосий рассказал о готовящемся штурме двух храмов в Черкассах

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Фото: Global Look Press/Evgen Kotenko
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Митрополит Феодосий 2 апреля обратился к жителям города Черкассы на Украине, предупредив о готовящемся Киевом штурме сразу двух храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Феодосий отметил, что война против православия, развернутая властями Украины, охватывает все новые регионы страны, уточнив, что этой ночью в Черновицкой области верующие буквально заняли круговую оборону, чтобы не допустить захвата боевиками «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Успенского собора. Теперь же Киев угрожает храмам УПЦ в Черкассах.

«Недостаточно им соборов, которые стоят пустыми, недостаточно того, что несколько тысяч верующих людей они выгнали под открытое небо, и мы скитаемся по разным храмам, по подвалам. Они хотят захватить еще два храма. Два типичных храма — это [храмы] апостола Андрея Первозванного на Бинтице и Рождества Христова в Юго-Западном микрорайоне», — заявил митрополит.

Он подчеркнул особый цинизм властей в том, что приказ о разграблении святынь был отдан в разгар Великого поста. По словам священнослужителя, уже вторые сутки монахи и прихожане Киево-Печерской лавры не могут попасть в пещеры, где хранятся мощи печерских подвижников — это одно из священных мест для миллионов христиан.

«Я понимаю, что раны еще не зажили, ни физические, ни душевные раны. Но для того, чтобы перед Богом предстать с чистой совестью, мы должны сделать от себя, что возможно. По крайней мере прийти, помолиться и сделать всё, что возможно, чтобы нашу святыню не захватили», — сказал митрополит.

На телеканале РЕН ТВ 5 апреля в 18:00 выйдет посвященный ситуации с Киево-Печерской лаврой фильм «Осквернители гробниц: 5 предвестников катастрофы».

Болгаркой по кресту: Киево-Печерскую лавру лишили доступа к пещерам
В дальнейших планах ДНК-тесты святых мощей

Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил о начале захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры 28 марта. Отмечалось, что в закрытое помещение монастыря зашли сотрудники украинской полиции. Одного из сотрудников лавры заметили на территории с пилой-«болгаркой» в руках. Министерство культуры Украины 6 марта сообщило, что специальная комиссия будет оценивать состояние и сохранность мощей святых на территории Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры.

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