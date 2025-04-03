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Мертвые души: Киев продолжает репрессии против канонического православия

Европейские столицы хранят молчание
Фото: Global Look Press/Bai Xueqi
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Пока по всей Украине продолжается захват храмов, в одной из главных православных святынь, Киево-Печерской лавре, власти начали операцию по «инвентаризации» находящихся там святых мощей. Всё это происходит на глазах европейских союзников Украины. Почему очевидное нарушение как международных норм, так и национального законодательства остается без ответа, рассказывают «Известия».

Инвентаризация духа

В конце прошлой недели на Украине была запущена кампания по «проверке» и «инвентаризации» хранящихся в пещерах лавры мощей православных подвижников, среди которых преподобные Нестор Печерский и Илья Муромец. 1 апреля сотрудники киевской полиции закрыли доступ к мощам для немногих оставшихся в лавре монахов и верующих. Как сообщает Союз православных журналистов, члены специально созданной для этого мероприятия комиссии намереваются «вскрывать раки с мощами, пересчитывать их и брать образцы для ДНК-экспертизы».

Вид с Большой лаврской колокольни на монументальную скульптуру «Родина-мать», расположенную на правом берегу Днепра в Национальном музее истории Великой Отечественной войны

Вид с Большой лаврской колокольни на монументальную скульптуру «Родина-мать», расположенную на правом берегу Днепра в Национальном музее истории Великой Отечественной войны

Фото: Global Look Press/Danil Shamkin

Работа комиссии, в состав которой, кроме профильных специалистов, входят представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), регламентируется приказом министерства культуры страны от 5 марта. Документ предписывает до начала мая проверить наличие останков святых, выяснить их историческую значимость и составить списки культурных ценностей, если таковые будут обнаружены.

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В дальнейших планах ДНК-тесты святых мощей

Какую подлежащую описи культурную ценность могут иметь мощи и какие результаты ДНК-экспертизы необходимо получить, министерство не поясняет. Как отмечает православный миссионер Руслан Калинчук, настоящие цели этой кампании носят политический характер.

Обращает на себя внимание включение в состав комиссии генетиков и ветеринаров. Что хотят «открыть» или «доказать»? Что подвижники Киево-Печерской лавры были украинцами или древними ариями? Очевидно, что поставленные задачи политические. Во-первых, в очередной раз опорочить Украинскую православную церковь (УПЦ). Во-вторых, лавру, вероятно, готовят к передаче ПЦУ. Сейчас Ближние и Дальние пещеры опечатаны, а мощи признаны музейными экспонатами. Наконец, это отличный повод нажиться. Мы помним, как украденные на Украине иконы всплывали на аукционах во Франции, — указал эксперт.

Зал Киево-Печерской лавры в Киеве

Зал Киево-Печерской лавры в Киеве

Фото: Global Look Press/Alexandr Shilov

В августе 2024 года Верховной радой Украины был принят закон, позволяющий отменять юридическую регистрацию приходов канонической УПЦ. Документ вступает в силу в мае 2025 года, как раз к моменту завершения работы комиссии в лавре. К этому времени должны быть подготовлены «доказательства» связей того или иного прихода с Россией. Как отмечает Руслан Калинчук, выводы, сделанные комиссией, могут стать формальным медиаповодом для запуска очередного этапа политического давления на каноническую церковь.

Когда пришли за православными

Показательно, что, несмотря на однозначные оценки происходящего со стороны международного экспертного сообщества как нарушения базовых прав человека, норм международного права и Конституции Украины, европейские политики всё это время воздерживались от любых комментариев. И хотя фактический запрет УПЦ был осужден Ватиканом, на местном уровне эти события были встречены молчаливым одобрением. Ни одно крупное католическое СМИ не посвятило этой теме ни одного материала. Зато активно обсуждается роль Московского патриархата.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры

Фото: ТАСС/Владимир Синдеев

Например, в прошлом году Католический колледж бернардинцев в Париже представил исследование роли церквей в украинском кризисе, в котором пришел к выводу о том, что решением проблемы должна быть «полная экуменическая изоляция Московского патриархата». При этом соавтором документа Антуаном Аржаковски прямо признается, что мир между Россией и Украиной невозможен, если не принимать во внимание «истинно цивилизационное измерение конфликта России и Запада».

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По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Дениса Денисова, европейская тенденция игнорировать очевидные нарушения прав человека характерна не только для вопроса религии.

— ЕС исходит из того, что любая критика в адрес Киева будет ослаблять его позиции на потенциальных переговорах. Это абсолютно иезуитский подход. Нарушения прав и свобод человека, происходящие на Украине, в том числе в религиозной сфере, являются абсолютно табуированной темой как среди политиков, так и основных СМИ. Ведь притеснение по принципу принадлежности к той или иной церкви противоречит всему тому, что пропагандируют европейцы, — указывает собеседник «Известий».

ЕС
Фото: ИЗВЕСТИЯ

В то же время европейские политики поддерживают активные связи с украинскими религиозными деятелями. Например, в сентябре прошлого года глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук выступил перед депутатами бундестага и поблагодарил Берлин за оказанную военную помощь.

Традиционная ценность вражды

Как признает Руслан Калинчук, рассчитывать на то, что когда-нибудь ситуация изменится, даже под воздействием изменившихся политических условий, не приходится.

Церковь
Фото: Global Look Press/Serg Glovny

Во множестве политологических исследований западные авторы традиционно называют Русскую православную церковь элементом российской «мягкой силы», приписывая ей буквально ту же политическую роль, какую играет в международных отношениях орден иезуитов как «ведомство» Ватикана. Например, Левенский католический университет именует это «экклезиологическим тоталитаризмом», а в монографии Оксфорда поддержка Россией традиционных религий названа «культурным империализмом». Из подобных оценок и проистекает отношение к православию как к политическому конкуренту.

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— В притеснении православия на Украине мы видим не только попытку выиграть в конкурентной схватке и политическую тактику, но и борьбу против религии как таковой. Глобализм, как известно, — это стирание национальных различий. Наряду с неконтролируемой миграцией размывание религиозной идентичности является одной из его составляющих. Для глобалистов православие на Украине является «русской верой», они воспринимают его как элемент «мягкой силы», а значит, ни при каких обстоятельствах они никогда за него не вступятся, что бы киевский режим ни делал, — убежден эксперт.

Церковь
Фото: Global Look Press/Serg Glovny

Впрочем, Калинчук убежден, что, несмотря на проводимые киевским режимом репрессии, каноническое православие на Украине не исчезнет.

— Церковь никуда не денется. Она пережила Нерона и Ленина, переживет и Зеленского. Может быть, она вернется в катакомбы, откуда когда-то начиналась, но не исчезнет. Православие не бывает русским или украинским, оно вселенское, — резюмирует собеседник.

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