Мишустин сыграл мелодию песни «Священная война» на осетинской гармонике

Во время визита в музыкальную школы имени Ацамаза Макоева в Северной Осетии премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с одной из воспитанниц сыграл мелодию песни «Священная война» на осетинской гармонике. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Вообще осетинская земля славится музыкантами»,— отметил глава правительства.

Во время визита Мишустину продемонстрировали звучание целого ансамбля осетинской гармоники. Премьер-министр отметил красивый и необычный звук этого инструмента.

1 мая 15-летняя жительница Волгограда обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением переименовать город в Сталинград в память о Сталинградской битве. По словам активистки, жители города, которые и должны, как указал глава государства, принимать решение о переименовании, разошлись во мнениях: одни выступают за сохранение исторической памяти, а другие уже привыкли к нынешнему названию.