Реклама
Прямой эфир
Мир
Фицо указал на отсутствие в ЕС решений проблемы высоких цен на энергоносители
Мир
США и Израиль нанесли удары по Ходейде в Йемене
Общество
Мишустин сыграл мелодию песни «Священная война» на осетинской гармонике
Мир
СБУ сообщила о задержании обложившего подчиненных данью комбата ВСУ
Мир
В Литве стартовали учения Iron Wolf 2025-I и Storm Defender 2025
Общество
В московском метро прошла акция «Синий платочек Победы»
Мир
Президент Лаоса посетит РФ и примет участие в праздновании 80-летия Победы
Мир
Сторонники ПЦУ отобрали два храма канонической УПЦ на западе Украины
Мир
Эрдоган обсудил по телефону с Трампом Украину, Иран и сектор Газа
Общество
Суд приговорил блогера Голдырева к шести годам колонии за изнасилование
Общество
Руководителем ГСУ СК по Подмосковью назначили Ярослава Яковлева
Мир
СМИ сообщили о привлечении украинских мигрантов на лесоповалы в Финляндии
Общество
Замглавы ФТС согласилась дать показания только после предъявления доказательств
Мир
Премьер-министр Мьянмы приедет в РФ и примет участие в параде Победы
Мир
Число погибших при опрокидывании прогулочных судов в КНР возросло до 10
Мир
Пи Дидди прибыл в суд для отбора присяжных по делу о торговле людьми
Общество
Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге
Сюжет:

Мишустин сыграл мелодию песни «Священная война» на осетинской гармонике

Премьер Мишустин сыграл вместе со школьницей мелодию «Священной войны»
0
EN
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Во время визита в музыкальную школы имени Ацамаза Макоева в Северной Осетии премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с одной из воспитанниц сыграл мелодию песни «Священная война» на осетинской гармонике. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Вообще осетинская земля славится музыкантами»,— отметил глава правительства.

Во время визита Мишустину продемонстрировали звучание целого ансамбля осетинской гармоники. Премьер-министр отметил красивый и необычный звук этого инструмента.

«Мы наблюдаем взлет патриотического творчества, как в годы Великой Отечественной»
Министр культуры РФ Ольга Любимова — о подготовке к 80-летию Победы, подъеме кинематографа и триумфе «Красного шелка»

1 мая 15-летняя жительница Волгограда обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением переименовать город в Сталинград в память о Сталинградской битве. По словам активистки, жители города, которые и должны, как указал глава государства, принимать решение о переименовании, разошлись во мнениях: одни выступают за сохранение исторической памяти, а другие уже привыкли к нынешнему названию.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025