Предложившая Путину переименовать Волгоград девочка объяснила свою идею
Волгоград следует переименовать в Сталинград, потому что город в первую очередь связан со Сталинградской битвой. Об этом в четверг, 1 мая, «Известиям» рассказала 15-летняя активистка, жительница региона Регина Султанова, которая сделала президенту России Владимиру Путину соответствующее предложение.
«Сталинград в первую очередь связан со Сталинградской битвой. <…> Те страдания, которые были отданы на нашей земле, не должны быть забыты. Я думаю, если переименовать наш город — это будет шаг к победе», — поделилась наша собеседница.
По словам активистки, жители города, которые и должны, как указал глава государства, принимать решение о переименовании, разошлись во мнениях: одни выступают за сохранение исторической памяти, а другие уже привыкли к нынешнему названию.
Накануне, 30 апреля, Путин заявил, что в вопросе переименования Волгограда в Сталинград окончательное решение должны принимать местные жители города. Он также добавил, что в изменении названия есть логика.