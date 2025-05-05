Руководителем ГСУ СК по Подмосковью назначили Ярослава Яковлева
Руководителем Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Подмосковью назначили Ярослава Яковлева. Об этом 5 мая сообщается на сайте ведомства.
«Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области — полковник юстиции Яковлев Ярослав Александрович», — указано в публикации.
Ранее Яковлев занимал должность замглавы ГСУ СК по региону.
В январе президент России Владимир Путин переназначил Игоря Краснова на пост генерального прокурора РФ на пять лет. Документ вступил в силу в том же месяце.