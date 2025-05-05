GAC привезет в Россию гибридного конкурента Lixiang L6

Компания GAC начнет продажи в России кроссовера S7, который станет первой гибридной моделью в линейке марки на этом рынке. Об этом 5 мая сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на пресс-службу компании. Ожидается, что продажи стартуют в середине лета 2025 года.

На рынке РФ кроссовер GAC S7 станет конкурентом бензоэлектрическому Lixiang L6. Длина автомобиля составляет 4800 мм при колесной базе 2880 мм. Он имеет 1,5-литровый турбомотор (160 л.с.; 220 Нм) в сочетании с одним либо двумя электромоторами. Переднеприводная версия суммарно развивает 392 л.с., а полноприводная — 501 л.с.

Разгон до «сотни» у простых модификаций составляет 7,9 секунды, у более мощных — 5,8 секунды. Начальные версии получили батарею на 21,3 кВт⋅ч, у более продвинутых емкость увеличена до 36,3 кВт⋅ч. На чистом электричестве кроссовер способен проехать от 115 до 205 км. При старте с полным баком и полностью заряженной батареей дальность хода составляет 905–1150 км.

Сейчас в модельную линейку GAC в России входят кроссоверы GS3, GS4 и GS8, минивэн M8 и седан Empow, который вышел в продажу в марте.

17 апреля компания «Гак Мотор Рус» объявила в России отзыв 16,9 тыс. автомобилей GS8, которые были реализованы в период с 17 июля 2023 по 24 марта 2025 года.