GAC объявила все цены на седан Empow в России
Седан GAC Empow вышел на рынок России, в базовой комплектации модель стоит от 3 млн рублей без учета скидок и спецпредложений. Прайс-лист на четырехдверку появился на официальном сайте марки 25 марта.
GAC Empow предлагается в двух комплектациях. В топовом исполнении под названием GL (S-Style), которое отличается спортивным обвесом и расширенным набором опций, автомобиль стоит столько же, сколько и в базовой GS, — 3 млн рублей. Однако в этом случае седан будет 2024 года выпуска.
Автомобиль 2025 года выпуска в максимальной комплектации в обойдется в 3,22 млн рублей. При сдаче машины в трейд-ин предоставляется скидка в размере 100 тыс. рублей во всех случаях.
В обеих комплектациях седан предлагается с безальтернативным 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым турбодвигателем мощностью 170 л. с. в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями мокрого типа. Разгон с места до 100 км/ч занимает 6,95 секунды. GAC позиционирует Empow как спортседан. Габариты модели — 4700×1850×1432 мм, колесная база — 2736 мм.
18 марта сообщалось, что китайская компания GAC намерена наладить выпуск автомобилей в России. Руководитель развития продаж «GAC Motor Россия» Павел Никифоров сообщил «Известиям», что компания ведет переговоры с рядом локальных производителей и находится в стадии обсуждения площадки.
Днем ранее компания GAC представила в России кроссовер GS4. Цена новинки стартует от 3 млн рублей. В 2025 году китайский производитель также собирается вывести на рынок России три электрифицированные модели, подробности о них пока не раскрываются.