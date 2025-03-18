Компания GAC начала поиск площадки для производства авто в России

Китайская компания GAC намерена наладить выпуск автомобилей в России. Об этом корреспонденту «Известий» рассказал руководитель развития продаж «GAC Motor Россия» Павел Никифоров.

«Компания GAC ведет переговоры с рядом локальных производителей и находится в стадии обсуждения площадки. По срокам сказать не смогу, но российский рынок для GAC в приоритете, в прошлом году он стал лидером по объему продаж среди рынков вне Китая. Все ресурсы, интересы и приоритеты выстроены в пользу российского рынка», — сказал Никифоров.

На вопрос о том, какие модели первыми могут встать на конвейер, топ-менеджер ответил, что «есть запросы со стороны продаж и планы со стороны головного офиса», и самой интересной с точки зрения объемов и позиционирования назвал модель GS4. Этот кроссовер представлен в большом сегменте, в котором раньше была модель Toyota RAV4 — между нею и GS4 многие проводят параллель, отметил он.

Накануне компания GAC представила в России кроссовер GS4. Цена новинки стартует от 3 млн рублей. В 2025 году китайский производитель также собирается вывести на рынок России три электрифицированные модели, подробности о них пока не раскрываются.