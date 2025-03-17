Реклама
Прямой эфир
Экономика
Силуанов прокомментировал ситуацию со SWIFT на фоне диалога РФ и США
Политика
Путин указал на близость позиций РФ и Таджикистана по глобальным вопросам
Общество
Умер заслуженный деятель искусств РФ звукорежиссер Валентин Бобровский
Происшествия
Двое сотрудников МЧС пострадали из-за атаки БПЛА в ДНР
Мир
Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и пригрозил жестким ответом
Наука и техника
Маск указал на возможность людей оказаться на Марсе через 5-7 лет
Мир
В кабмине Израиля заявили о «свободе для журналистов» после ограничения работы Кулюхина
Общество
Описавшая в дневнике оккупацию ВСУ жительница Мартыновки отказывалась уезжать
Политика
Политолог допустил согласование помощи стран ЕС Украине на €40 млрд без Венгрии
Происшествия
В Тюмени пропал приехавший на ЧР по биатлону спортивный журналист
Армия
Российские военные уничтожили миномет и антенну ВСУ в Харьковской области
Мир
Сийярто заявил об отказе Венгрии поддержать новый пакет помощи Украине на €20 млрд
Мир
Песков назвал опасной тенденцией обсуждение отправки контингента НАТО на Украину
Общество
ФТС пресекла канал контрабанды авиационных запчастей в ОАЭ и Республику Конго
Мир
Сербия может допустить РФ и США к анализу данных о якобы звуковой пушке на протестах
Наука и техника
Самолет Superjet с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет
Политика
Военный аналитик назвал поражение под Курском причиной отставки главы генштаба ВСУ

GAC раскрыла цену кроссовера GS4 в России

Кроссовер GAC GS4 будет стоить в России от 3 млн рублей
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Компания GAC представила в России кроссовер GS4. Цена новинки стартует от 3 млн рублей. Об этом 17 марта сообщает корреспондент «Известий» с пресс-конференции марки в Москве.

В 2025 году компания GAC также собирается представить в России три электрифицированные модели, подробности о них пока не раскрываются. В будущем китайский автопроизводитель намерен локализовать выпуск автомобилей в РФ, поделились представители марки.

GAC GS4 будет предлагаться в одной комплектации. Он оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. (250 Нм) в связке с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, привод только передний. При длине кузова 4685 мм колесная база равна 2750 мм. GS4 станет первой моделью марки с системами телематики в России.

Также на мероприятии был показан GAC Empow, который станет первым седаном марки в российской линейке. Он будет представлен в двух вариантах экстерьера – стандартной и спортивной. Цену модели раскроют позже в марте.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Базовая модификация Empow имеет более традиционный дизайн, тогда как версия S отличается передним бампером с выраженными воздухозаборниками, дополнительными накладками на боковых порогах, юбкой заднего бампера с диффузором и двойными патрубками, а также антикрылом на крышке багажника. В GAC утверждают, что этот аэродинамический обвес влияет на прижимную силу на высоких скоростях.

Длина Empow составляет 4700 мм, расстояние между осями – 2736 мм. Седан имеет такую же силовую установку, что и кроссовер GS4. С нуля до «сотни» четырехдверка, которую компания позиционирует как спортседан, разгоняется за 6,95 секунды.

Кроме того, на мероприятии GAC представила большой кроссовер GS8 в новой флагманской комплектации GX Traveller. Ее главным отличием от других версий паркетника является обвес во внедорожном стиле, бокс на багажной двери и ряд опций. Цена такой модели начинается от 4,95 млн рублей.

​​​​​​​Пересадка сердца: дизельная версия внедорожника из Ульяновска
«Известия» первыми протестировали работающий на солярке «УАЗ Патриот»

Ранее в этот день компания Geely объявила старт продаж модели EX5 в России, это первый полностью электрический кроссовер на рынке РФ. Модель доступна в двух комплектациях по цене от 4,1 млн и 4,4 млн рублей соответственно.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025