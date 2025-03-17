GAC раскрыла цену кроссовера GS4 в России

Компания GAC представила в России кроссовер GS4. Цена новинки стартует от 3 млн рублей. Об этом 17 марта сообщает корреспондент «Известий» с пресс-конференции марки в Москве.

В 2025 году компания GAC также собирается представить в России три электрифицированные модели, подробности о них пока не раскрываются. В будущем китайский автопроизводитель намерен локализовать выпуск автомобилей в РФ, поделились представители марки.

GAC GS4 будет предлагаться в одной комплектации. Он оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. (250 Нм) в связке с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, привод только передний. При длине кузова 4685 мм колесная база равна 2750 мм. GS4 станет первой моделью марки с системами телематики в России.

Также на мероприятии был показан GAC Empow, который станет первым седаном марки в российской линейке. Он будет представлен в двух вариантах экстерьера – стандартной и спортивной. Цену модели раскроют позже в марте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Базовая модификация Empow имеет более традиционный дизайн, тогда как версия S отличается передним бампером с выраженными воздухозаборниками, дополнительными накладками на боковых порогах, юбкой заднего бампера с диффузором и двойными патрубками, а также антикрылом на крышке багажника. В GAC утверждают, что этот аэродинамический обвес влияет на прижимную силу на высоких скоростях.

Длина Empow составляет 4700 мм, расстояние между осями – 2736 мм. Седан имеет такую же силовую установку, что и кроссовер GS4. С нуля до «сотни» четырехдверка, которую компания позиционирует как спортседан, разгоняется за 6,95 секунды.

Кроме того, на мероприятии GAC представила большой кроссовер GS8 в новой флагманской комплектации GX Traveller. Ее главным отличием от других версий паркетника является обвес во внедорожном стиле, бокс на багажной двери и ряд опций. Цена такой модели начинается от 4,95 млн рублей.

Ранее в этот день компания Geely объявила старт продаж модели EX5 в России, это первый полностью электрический кроссовер на рынке РФ. Модель доступна в двух комплектациях по цене от 4,1 млн и 4,4 млн рублей соответственно.