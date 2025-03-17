Новый кроссовер Geely EX5 вышел на рынок России

Компания Geely объявила старт продаж модели EX5 в России, это первая полностью электрическая модель на рынке РФ. Модель доступна в двух комплектациях по цене от 4,1 млн и 4,4 млн рублей соответственно, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 17 марта.

Электромотор развивает 218 л.с., привод передний. При массе 1840 кг автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 секунды. Время быстрой зарядки батареи постоянным током с 10 до 80% у Geely EX5 составляет 28 минут. Батарея при максимальном заряде обеспечивает запас хода до 430 км (по циклу WLTP).

В базовую комплектацию входят 18-дюймовые диски, диодная оптика, 15,4-дюймовый центральный дисплей с функцией дублирования экрана смартфона и поддержкой Bluetooth, 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, система камер кругового обзора, задние датчики парковки, аудиосистема с шестью динамиками, а также включающий подогревы всех сидений и руля зимний пакет.

В топовой комплектации EX5 имеет 19-дюймовые диски, панорамную крышу с люком, адаптивный круиз-контроль, улучшенные кресла, аудиосистему с 16 динамиками, проекционный дисплей, парктроники спереди, комплекс систем ADAS и другие опции.

Geely пообещала гарантию на кроссовер сроком на шесть лет, или 150 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), а на тяговую батарею — восемь лет, или 150 тыс. км пробега.

14 марта компания GAC объявила, что флагманский GS8 в версии GX Traveller, которая отличается дизайном и опциями, будет стоить в России от 4,65 млн рублей с учетом скидок. Главным отличием GS8 GX Traveller от других версий кроссовера является специальный обвес во внедорожном стиле.