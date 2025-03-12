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GAC раскрыла детали оснащения нового кроссовера GS4 в России

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Фото: GAC
dzen
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Новый кроссовер GAC GS4 будет представлен в России в одной комплектации, в которую входит большое количество опций. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 12 марта. Российская премьера модели состоится в марте.

GAC GS4 будет предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. (250 Нм) в связке с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, привод только передний. На выбор предлагается три фиксированных ездовых режима и один настраиваемый. Спереди подвеска типа McPherson, сзади — многорычажная. При длине кузова 4685 мм колесная база равна 2750 мм. Объем багажника составляет 638 л (1586 л при сложенных сиденьях второго ряда).

В салоне GS4 установлены 7-дюймовая цифровая приборная панель и 10,1-дюймовый дисплей русифицированной мультимедиасистемы с беспроводной поддержкой Apple CarPlay, а также беспроводная зарядка для гаджетов. Предусмотрено восемь подушек безопасности, система камер кругового обзора и задние датчики парковки, а также комплекс водительских ассистентов, включающий адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе.

Водительское кресло имеет электрическую регулировку сидений в шести направлениях, а пассажирское — в четырех. GS4 оборудован зимним пакетом, который включает обогрев сидений, зеркал и лобового стекла.

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Накануне GAC поделилась новыми подробностями об оснащении седана Empow, который станет первой четырехдверкой марки на рынке России. Автомобиль будет представлен в двух версиях.

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