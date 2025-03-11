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GAC раскрыла подробности об оснащении седана Empow в РФ

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Фото: GAC
dzen
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Компания GAC поделилась новыми подробностями об оснащении седана Empow, который станет первой четырехдверкой марки на рынке России. Автомобиль будет представлен в двух версиях, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 11 марта.

Длина GAC Empow составляет 4700 мм при колесной базе 2736 мм, сзади установлена многорычажная подвеска. В компании заявили, что Empow обладает одним из самых низких центров масс в своем классе, который находится на высоте 550 мм от земли. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0.26.

Empow будет представлен в двух вариантах экстерьера. Базовая модификация имеет более традиционный дизайн, тогда как версия S отличается передним бампером с выраженными воздухозаборниками, дополнительными накладками на боковых порогах, юбкой заднего бампера с диффузором и двойными патрубками, а также антикрылом на крышке багажника. Утверждается, что аэродинамический обвес влияет на прижимную силу на высоких скоростях.

В базовое оснащение седана войдут диодная оптика, кондиционер, две подушки безопасности, два экрана (7 и 10,25 дюйма), медиасистема с поддержкой Apple CarPlay. На версии S оба экрана имеют диагональ 10,25 дюйма. В топовой версии есть двухзонный климат-контроль, кожаный салон, электропривод передних сидений, музыкальная система Yamaha с восемью динамиками, беспроводная зарядка для гаджетов, обогрев всех сидений, шесть подушек безопасности и комплекс водительских ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль.

GAC Empow будет представлен с 1,5-литровым мотором (170 л.с.; 250 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями мокрого типа. Седан разгоняется до 100 км/ч за 6,95 секунды, расход топлива в смешанном цикле составляет 5,9 л на 100 км (по методике NEDC). Предусмотрено пять режимов движения.

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28 февраля компания GAC анонсировала скорый старт продаж в России модели GS4, которая станет третьим кроссовером марки. На рынке Китая эта модель дебютировала в 2024 году под именем GAC GS4 Max. Длина кроссовера составляет 4685 мм при колесной базе 2750 мм. В базовой версии устанавливается двигатель 1.5 (170 л. с., 250 Нм), он агрегатируется семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

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